Vista general de Bernuy de Porreros. Antonio de Torre

El pueblo de Segovia que espera construir hasta 200 nuevas viviendas en tres años

El alcalde asegura que la localidad se encuentra ante «una oportunidad excepcional» gracias al desarrollo del polígono

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:00

Bernuy de Porreros vive «un cambio muy importante» que el alcalde de la localidad, Adolfo Santamaría, vincula al impulso del nuevo polígono de Los Hitales ... y a la llegada de nueva población. «En 2023 teníamos 903 empadronados y hoy día somos 1.450», expuso. Además, subrayó la diversidad de «treinta nacionalidades diferentes» y una media de edad de 38 años. La fotografía demográfica, detalló, confirma el dinamismo del municipio: «Menores de 17 años hay 259 y, sin embargo, mayores de 70 hay 142. Eso demuestra la potencialidad que Bernuy tiene en el desarrollo», indicó.

