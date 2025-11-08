El pueblo de Segovia que espera construir hasta 200 nuevas viviendas en tres años

Bernuy de Porreros vive «un cambio muy importante» que el alcalde de la localidad, Adolfo Santamaría, vincula al impulso del nuevo polígono de Los Hitales ... y a la llegada de nueva población. «En 2023 teníamos 903 empadronados y hoy día somos 1.450», expuso. Además, subrayó la diversidad de «treinta nacionalidades diferentes» y una media de edad de 38 años. La fotografía demográfica, detalló, confirma el dinamismo del municipio: «Menores de 17 años hay 259 y, sin embargo, mayores de 70 hay 142. Eso demuestra la potencialidad que Bernuy tiene en el desarrollo», indicó.

Ante esta transformación, el regidor explicó que el Ayuntamiento trabaja «en la ampliación y mejora de servicios, incluida la puesta en marcha de la guardería municipal» y en preparar al municipio «para atender la mayor demanda de la vivienda, uno de los principales problemas que tiene el país». Entre las peticiones vecinales citó la «piscina municipal, la mejora del colegio y el comedor».

El dato 1.450 vecinos tiene Bernuy de Porreros en la actualidad.

El capítulo de vivienda será decisivo. Santamaría adelantó que «ya contamos con proyectos tanto privados como públicos» y calculó que «de 170 a 200 viviendas son las que en tres años podremos tener ya en Bernuy», lo que permitirá ampliar su población en alrededor de otros 500 vecinos. Para ello, insistió en la necesidad de actualizar el planeamiento: «Es imprescindible ampliar el casco urbano con unas nuevas normas urbanísticas, para que las viviendas sean adecuadas y los servicios los tengamos lo antes posible».

El plan residencial será mixto. «Va a haber de todo, tanto chalés como pisos. Hay hasta una cooperativa ya creada», señaló. En paralelo, el Consistorio «va a sacar ahora catorce de las veinte parcelas que intentó vender hace unos meses para viviendas». El Ayuntamiento ofrece el suelo para que luego el comprador construya, aunque necesita vender al menos el 80% para poder iniciar los trabajos de urbanización. Además, avanzó contactos para construir vivienda protegida: «También estamos negociando con Somacyl para la construcción de vivienda pública. Hay un proyecto ahí», dijo. En este caso, todavía no está cerrado.

El regidor precisó que los servicios técnicos municipales tienen como tarea prioritaria «abordar el cambio de las normas urbanísticas para ampliar el casco urbano de la localidad en 100.000 o 150.000 metros cuadrados». Un proceso que, admitió, exigirá paciencia: «Tardaremos como mínimo dos años. La burocracia es la que es».

El alcalde cerró su intervención con una llamada a la responsabilidad compartida: «Bernuy se encuentra en una oportunidad excepcional, pero esta oportunidad solo se convertirá en desarrollo sostenible si seguimos trabajando en rigor, coordinación institucional y planificación».