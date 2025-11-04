El PSOE de Segovia exige dimisiones por la «letal» gestión de los incendios Los procuradores socialistas en las Cortes de Castilla y León apoyan la apertura de diligencias de la Fiscalía y piden los ceses de Mañueco y Suárez-Quiñones

El Norte Segovia Martes, 4 de noviembre 2025, 19:10

«La Fiscalía no actúa por casualidad: hubo dejación de funciones, descoordinación y una gestión desastrosa que se saldó con más de 150.000 hectáreas calcinadas, y con un operativo precarizado, mal dotado y despreciado por su propio gobierno», critica la procuradora del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por Segovia, Alicia Palomo. Las filas provinciales piden las dimisiones del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al confirmarse que el Ministerio Público ha abierto diligencias para investigar su gestión durante los incendios que asolaron la región este pasado verano, «una de las mayores tragedias medioambientales de la historia de la comunidad con cuatro víctimas mortales y miles de proyectos de vida truncados», lamentan en el PSOE segoviano.

Palomo arremete contra la actuación del Ejecutivo regional, la que califica de «una mezcla de negligencia, abandono y soberbia política que dejó a su suerte a miles de familias, a los profesionales de extinción y a nuestros montes». La procuradora socialista por Segovia recuerda que el gobierno del Partido Popular en Castilla y León «llevaba años calificando de despilfarro mantener operativos de extinción durante todo el año».

Por su parte, el compañero de Alicia Palomo en el Parlamento autonómico, Sergio Iglesias, ha hecho hincapié en que la apertura de diligencias representa «un antes y un después en la exigencia de responsabilidades políticas en Castilla y León». El procurador socialista afirma que el presidente de la Junta y el consejero de Medio Ambiente han de seguir el mismo camino que Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana y dimitir por una gestión de los incendios forestales «vergonzosa, letal y devastadora».