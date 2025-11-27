El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sergio Iglesias, durante el pleno de las Cortes. El Norte

El PSOE dice que la situación sanitaria en la provincia es «insostenible»

Sergio Iglesias acusa al PP de «despreciar» a la provincia con los mismos déficits estructurales de antes de la pandemia

El Norte

El Norte

Segovia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:48

El procurador socialista segoviano Sergio Iglesias exigió al consejero de Sanidad de la ­Junta de Castilla y León explicaciones sobre la situación sanitaria en la provincia de Segovia, preguntando directamente si están «orgullosos del servicio e infraestructuras sanitarias» con las que cuenta la zona. Iglesias criticó que Segovia lleva «demasiado tiempo soportando una situación sanitaria insostenible» y que solo «el enorme esfuerzo y profesionalidad de los trabajadores del sistema público» evita un mayor deterioro.

Durante su intervención en las Cortes de Castilla y León, el procurador señaló que el Partido Popular lleva décadas «despreciando» la provincia, y que siguen vigentes «los mismos déficits estructurales que ya lastraban la provincia antes de la pandemia». Afirmó que Segovia sigue sin «la segunda infraestructura hospitalaria, sin la unidad de radioterapia pública, sin los nuevos centros de salud comprometidos en Cuéllar, El Espinar o Segovia IV» y sufre «largas listas de espera y demoras inaceptables en Atención Primaria».

Además, reprochó el «cierre de las urgencias de Bercial», prometidas tras la pandemia y aún sin abrir cinco años después, así como «zonas desasistidas sin UME» Iglesias aportó casos concretos: «Pedí cita en Atención Primaria y me dieron para el 9 de diciembre. ¿También de eso están orgullosos?». Reveló que las listas de espera quirúrgicas alcanzan los 1.090 días en algunos casos y narró que un hombre de cien años esperó casi cuatro horas una ambulancia con costilla rota en un pasillo de urgencias.

