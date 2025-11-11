El PSOE dice que el gobierno municipal daña «la imagen de la ciudad» Acusa al concejal de Deportes «de ser un ignorante o un irresponsable» por permitir la celebración del triangular de baloncesto sin contrato

El Norte Segovia Martes, 11 de noviembre 2025, 18:56 Comenta Compartir

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia, Miguel Merino, ha acusado al equipo de gobierno del Partido Popular de haber organizado el torneo preolímpico de baloncesto femenino del verano de 2024 a sabiendas de que no existía ningún contrato que respaldara jurídicamente el evento, lo que ha derivado en la reclamación de 133.000 euros presentada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) al Consistorio.

Tras analizar «pormenorizadamente» el expediente, Merino aseguró que existen indicios de que el concejal de Deportes, Jesús Garrido, ordenó seguir adelante con el triangular pese a conocer que no habría cobertura legal. «Si esto es así, o es un ignorante o es un irresponsable, o las dos cosas», afirmó, cuestionando que sea «la persona más apropiada» para gestionar el deporte en la ciudad.

El edil socialista recordó que la FEB ha acudido a un abogado y a un procedimiento de responsabilidad patrimonial para exigir el pago de más de 133.000 euros, importe que el Ayuntamiento mantiene pendiente «desde hace más de año y medio». A su juicio, este paso demuestra que la Federación «ha perdido toda la confianza en el señor Mazarias y en el señor Garrido», después de que el torneo se celebrara «sin contrato, sin expediente y saltándose el procedimiento que da amparo legal al evento».

Merino subrayó que el problema «no es menor», ni en términos económicos ni de imagen. «Hay un daño claro a la ciudad, no solo por el dinero que sigue en el aire, sino por la imagen que se está dando. Un alcalde que no tiene palabra política y que tampoco la tiene con el dinero público», criticó. El viceportavoz lamentó que el gobierno municipal atribuya la situación a «discrepancias de los funcionarios» y preguntó «dónde está el liderazgo» de Mazarias y el trabajo de Garrido, recordando que tuvieron «siete meses para resolver la fórmula jurídica y más de un año y medio para pagar».

El socialista enmarcó este caso en una «dinámica de chapuzas» que, según dijo, incluye otros asuntos como la contratación del paseo de la Navidad en 2023 o el llamado 'caso Serrano'. También criticó que la Comisión extraordinaria sobre el torneo se haya convocado para el viernes 21, a las 13:00 horas, lo que a su juicio dificulta la labor informativa de la oposición y de los medios.

Merino cargó además contra las «amenazas reiteradas» del alcalde, José Mazarías, y de Garrido sobre un supuesto incumplimiento del deber de sigilo por parte del PSOE. «Si realmente piensan que estamos quebrantando la ley, que no pierdan ni un minuto más y nos lleven a los tribunales, hoy mismo», retó, antes de acusar al regidor de intentar «tapar» los asuntos incómodos.

El viceportavoz aseguró que su grupo está respetando «escrupulosamente» los límites legales en la difusión de datos y defendió que, tanto en el 'caso Serrano' como en el torneo de la FEB, se están dando únicamente las informaciones que la normativa permite. «Lo que molesta al señor Mazarias es el juego democrático», concluyó.