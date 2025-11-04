El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Momento de los himnos en el partido que enfrentó a España y Canadá en Segovia. Óscar Costa

La Federación Española de Baloncesto reclama 133.100 euros al Ayuntamiento de Segovia

El PSOE critica que el torneo internacional que disputaron las selecciones de España. Canadá y Australia en julio de 2024 se hizo «sin contrato, saltándose la ley»

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

La portavoz del grupo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, critica lo que considera «un nuevo escándalo político, ... económico y ético» del equipo de Gobierno municipal del Partido Popular (PP). En esta ocasión, se refiere al torneo internacional de baloncesto femenino disputado en el pabellón Pedro Delgado por las selecciones nacionales de España, Australia y Canadá. La ciudad se convirtió entre el 22 y 24 de julio en la capital del baloncesto femenino. Según revela ahora la concejala de la principal bancada en la oposición, la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha presentado un escrito de reclamación patrimonial para exigir al Consistorio el pago del dinero que se comprometió de forma verbal a abonar; aunque «nunca hubo un contrato, ni la fiscalización de la Intervención». Para la representante socialista, «se ignoró la ley».

