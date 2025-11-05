El PP achaca a «divergencias entre departamentos» la falta de contrato para el torneo de baloncesto

El Norte Segovia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:59 Comenta Compartir

El grupo popular en el Ayuntamiento de Segovia reprocha el nuevo intento del PSOE de generar un escándalo inexistente a costa de la celebración del torneo internacional de baloncesto celebrado en el mes de julio de 2025, cuyo desarrollo y coste «ha sido conocido en todo momento por todos los grupos y aprobado en las correspondientes comisiones informativas y en el pleno municipal».

Los populares admiten que el torneo se celebró sin que los departamentos administrativos municipales llegaran a resolver las discrepancias que mantenían barajando fórmulas como el patrocinio o la subvención, pero aseguran que el pago a la Federación se resolverá al tiempo que el expediente de responsabilidad patrimonial, «que se encuentra en tramitación y pendiente de resolución en este momento».

El PP recuerda que se trataba de un triangular de carácter preolímpico e internacional, cuya celebración estaba prevista para solo unos días antes de comenzar los Juegos Olímpicos de 2024. «Así lo entendió también la Federación Española de Baloncesto, con la que se ha mantenido en todo este tiempo un contacto fluido y constante para la solución del pago de este evento mediante el expediente de responsabilidad apuntado», señalan fuentes del grupo. De hecho, la organización federativa pide al Ayuntamiento únicamente el pago del valor acordado para el torneo, «sin ninguna otra reclamación de intereses o daños, como insinúa falsamente el principal grupo de la oposición».

El grupo de concejales populares lamenta que el PSOE, en su «obsesiva persecución al equipo de gobierno» trate de convertir esta situación en un presunto escándalo «que no existe». Según el PP, todos los grupos de la oposición «conocen de primera mano y desde el primer momento, tanto el gasto, como la fórmula elegida para resolver la deuda, ya que este asunto se ha tratado en reuniones informales, en comisiones informativas y en el pleno municipal de la ciudad, donde se aprobó el gasto».

«La obsesión de Clara Martín por generar conflictos y enturbiar la gestión del equipo de gobierno municipal vuelve a ponerse de manifiesto con una nueva salida de tono plagada de falsedades, con el único fin de intentar dañar la imagen del propio gobierno de la ciudad y que, una vez más, la han llevado a quebrantar la obligación de confidencialidad sobre un expediente al que ha tenido acceso en su calidad de concejala, desvelando datos e incluso nombres de personas que aparecen en el mismo», lamenta el PP.