El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del partido de la selección femenina de baloncesto en Segovia. Óscar Costa
Segovia

El PP achaca a «divergencias entre departamentos» la falta de contrato para el torneo de baloncesto

Los populares acusa al PSOE de magnificar una situación que todos los grupos políticos conocían

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

El grupo popular en el Ayuntamiento de Segovia reprocha el nuevo intento del PSOE de generar un escándalo inexistente a costa de la celebración del torneo internacional de baloncesto celebrado en el mes de julio de 2025, cuyo desarrollo y coste «ha sido conocido en todo momento por todos los grupos y aprobado en las correspondientes comisiones informativas y en el pleno municipal».

Los populares admiten que el torneo se celebró sin que los departamentos administrativos municipales llegaran a resolver las discrepancias que mantenían barajando fórmulas como el patrocinio o la subvención, pero aseguran que el pago a la Federación se resolverá al tiempo que el expediente de responsabilidad patrimonial, «que se encuentra en tramitación y pendiente de resolución en este momento».

El PP recuerda que se trataba de un triangular de carácter preolímpico e internacional, cuya celebración estaba prevista para solo unos días antes de comenzar los Juegos Olímpicos de 2024. «Así lo entendió también la Federación Española de Baloncesto, con la que se ha mantenido en todo este tiempo un contacto fluido y constante para la solución del pago de este evento mediante el expediente de responsabilidad apuntado», señalan fuentes del grupo. De hecho, la organización federativa pide al Ayuntamiento únicamente el pago del valor acordado para el torneo, «sin ninguna otra reclamación de intereses o daños, como insinúa falsamente el principal grupo de la oposición».

El grupo de concejales populares lamenta que el PSOE, en su «obsesiva persecución al equipo de gobierno» trate de convertir esta situación en un presunto escándalo «que no existe». Según el PP, todos los grupos de la oposición «conocen de primera mano y desde el primer momento, tanto el gasto, como la fórmula elegida para resolver la deuda, ya que este asunto se ha tratado en reuniones informales, en comisiones informativas y en el pleno municipal de la ciudad, donde se aprobó el gasto».

«La obsesión de Clara Martín por generar conflictos y enturbiar la gestión del equipo de gobierno municipal vuelve a ponerse de manifiesto con una nueva salida de tono plagada de falsedades, con el único fin de intentar dañar la imagen del propio gobierno de la ciudad y que, una vez más, la han llevado a quebrantar la obligación de confidencialidad sobre un expediente al que ha tenido acceso en su calidad de concejala, desvelando datos e incluso nombres de personas que aparecen en el mismo», lamenta el PP.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Locura» por el restaurante Martín Quiroga: hasta 21 horas de cola para conseguir reserva
  2. 2 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  3. 3 Los más ricos de Castilla y León: cuatro salmantinos y tres segovianos lideran la lista Forbes
  4. 4

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  5. 5

    Buscan un implante coclear perdido por una niña vallisoletana de 13 años: «Se lo habían puesto una hora antes»
  6. 6 La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas
  7. 7

    Leroy Merlin implanta su nuevo modelo de tienda de proximidad en plena calle de Santiago
  8. 8 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  9. 9

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  10. 10

    El Ayuntamiento, dispuesto a «facilitar» la implantación de Gotion en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP achaca a «divergencias entre departamentos» la falta de contrato para el torneo de baloncesto

El PP achaca a «divergencias entre departamentos» la falta de contrato para el torneo de baloncesto