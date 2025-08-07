El PSOE denuncia que los extintores en dependencias municipales no se revisan desde 2023

El Norte Segovia Jueves, 7 de agosto 2025, 20:21 Comenta Compartir

El PSOE de Segovia ha solicitado un comité «urgente y extraordinario» de Seguridad y Salud del Ayuntamiento y denunció posibles infracciones en materia de prevención de riesgos laborales tras comprobar que los extintores no se revisan desde 2023 cuando, apuntaron, «de acuerdo con la normativa, deberían haber sido inspeccionados en agosto de 2024 incumpliendo la normativa básica de seguridad y poniendo en riesgo tanto al personal municipal como a los usuarios que acuden a dependencias abiertas al público» como la Casa de la Lectura, la Casa del Deporte, el CISS Jesús Mazariegos o el centro cívico de San José.

De este modo, los socialistas mostraron su preocupación ante la extensión de la problemática al conjunto de edificios municipales, incluidas aquellas instalaciones que no tienen atención directa al público, lo que agravaría aún más la falta de control en materia de seguridad.

A esta situación se suma, afirmaron, la ausencia de reconocimientos médicos periódicos a la plantilla municipal. El PSOE recordó que ya denunció en noviembre de 2024 esta falta de vigilancia de la salud de los empleados, así como la ausencia de un médico de empresa y la no renovación de equipos de protección individual en distintos servicios. «Lejos de corregir estas deficiencias, el gobierno municipal ha dejado pasar el tiempo, y ahora sabemos que ni siquiera los sistemas mínimos de seguridad frente a incendios están en condiciones», advirtieron los socialistas en un comunicado recogido por Ical.

El grupo municipal socialista consideró «especialmente grave» que se estén vulnerando obligaciones recogidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que toda administración debe mantener operativos los sistemas de protección contra incendios y garantizar la vigilancia periódica de la salud de su personal. «No hablamos de mejoras, sino de mínimos legales que ni siquiera se están cumpliendo», señalaron.

Por ello, el grupo socialista solicitó dicho Comité de Seguridad y Salud, con el fin de que se facilite a los representantes sindicales, de manera expresa y documentada, toda la información sobre el estado de estos contratos, ya que son quienes velan por la seguridad de los trabajadores en el seno del comité. Además de acordar un calendario inmediato de actuaciones correctoras y asegurar una dotación presupuestaria suficiente para poner en marcha estas medidas antes de que finalice el año.

«Estamos hablando de algo tan elemental como la salud y la seguridad del personal municipal», manifestó la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Clara Martín. «No se puede tolerar ni un día más esta parálisis del equipo de Gobierno, ni seguir ignorando las obligaciones legales más básicas como empleadores públicos», concluyó.