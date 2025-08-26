El PSOE critica la suspensión del festival Festicárcel tras una sola edición La iniciativa fue presentada en 2024 como una nueva apuesta cultural, pero no se repetirá este verano.

El festival Festicarcel, promovido por el área de Cultura del Ayuntamiento de Segovia en 2024 como una propuesta de teatro, magia y circo en La Cárcel Centro de Creación, no tendrá continuidad este año. Así lo ha confirmado, según el Partido Socialista, el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, durante la comisión informativa celebrada este lunes

Según ha explicado Monroy, la decisión se debe a la falta de presupuesto disponible para esta actividad. No se han ofrecido más detalles durante la comisión, aunque el grupo socialista ha recordado que, en abril -cuando se aprobó el presupuesto municipal de 2025- ya se habían iniciado contactos con compañías artísticas para planificar el evento. Algunas compañías, según indica el principal grupo de la oposición, habían reservado fechas con meses de antelación.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Clara Martín, ha informado de esta cancelación en declaraciones posteriores a la comisión. Martín ha recordado que Festicarcel fue presentado el pasado año por el propio Monroy como una alternativa a los festivales de barrio que se venían celebrando anteriormente, como La Magia de San Lorenzo, el Festivalito de Nueva Segovia o el Festival de Circo de La Albuera. Estos eventos desaparecieron con el cambio de gobierno municipal tras las elecciones de 2023.

La edición de 2024 de Festicarcel se planteó entonces como una fusión de aquellas propuestas, concentrando en un único espacio -La Cárcel Centro de Creación- una programación orientada a un público familiar. El concejal de Cultura aseguró en ese momento que la iniciativa «había venido para quedarse». Sin embargo, un año después, el proyecto no se repetirá.

Para el grupo socialista, el argumento económico no resulta convincente. «Se aprobó un presupuesto en abril, se contactó con artistas y ahora se dice que no hay dinero. Esto evidencia una falta de previsión o un escaso interés por mantener la programación cultural», ha declarado Clara Martín.

La cancelación de Festicarcel se suma a la del festival Vete al Fresco, otro evento que tampoco contará este año con apoyo municipal. El PSOE considera que la ciudad pierde así dos citas culturales que ofrecían programación gratuita y accesible para vecinos de diferentes barrios. La portavoz socialista ha señalado que, como alternativa, el Ayuntamiento ha anunciado recientemente un festival de piano en los barrios, una propuesta que -en su opinión- no compensa la eliminación de los anteriores festivales. «La diversidad y el carácter abierto de aquellas iniciativas no tienen equivalencia en la nueva programación», ha apuntado.

Con estas cancelaciones, Segovia afronta un verano sin las actividades culturales que tradicionalmente llenaban sus plazas y calles con espectáculos de pequeño formato, especialmente dirigidos al público familiar.