El PSOE avala las primarias de Segovia ganadas por José Luis Aceves

La Comisión Autonómica de Ética y Garantías del Partido Socialista ha decidido archivar la solicitud presentada para impugnar el proceso congresual del PSOE de Segovia ... , en la que José Luis Aceves fue reelegido como secretario provincial del partido. El recurso presentado por parte de otra candidatura, liderada por el alcalde de Trescasas, Borja Lavandera, se produjo después de que el exsecretario de Organización del partido en la provincia, José Antonio Mateo, reconociese públicamente que el proceso había sido «absolutamente fraudulento».

En su resolución, la Comisión Autonómica de Ética y Garantías desestima el recurso al considerar que las acusaciones sobre las presuntas irregularidades no han sido probadas y derivan de las afirmaciones del propio José Antonio Mateo. No obstante, la comisión requiere a la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Segovia -resultante del proceso de primarias investigado- a que investigue los hechos denunciados para determinar las posibles responsabilidades existentes. En este sentido, la comisión tan solo acuerda la instrucción de un expediente disciplinario a José Antonio Mateo, ex número 2 de José Luis Aceves que presentó su dimisión del partido tras no ser renovado en su cargo por el reelegido secretario provincial de los socialistas segovianos.