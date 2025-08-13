El PSOE acusa al PP de paralizar proyectos clave para el patrimonio de Segovia Los socialistas aseguran que el gobierno municipal está «desaprovechando una oportunidad histórica» para la ciudad

El grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Segovia criticó que el actual gobierno del Partido Popular está «perdiendo una ocasión única» para reforzar la proyección internacional de la ciudad en materia de conservación y gestión del patrimonio. Este 2025, la capital segoviana ostenta la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y celebra el 40 aniversario de su declaración por la Unesco, hitos que, según el PSOE, deberían ir acompañados de actuaciones ejemplares, planificación rigurosa y coordinación institucional.

La portavoz socialista, Clara Martín, declaró que, a mitad del mandato, el balance es «preocupante» con proyectos estratégicos bloqueados, fondos europeos y estatales sin ejecutar, ausencia de mantenimiento programado en los monumentos y decisiones «improvisadas» que deterioran la imagen de Segovia como Ciudad Patrimonio Mundial.

La exalcaldesa de Segovia presumió de algunas actuaciones del mandato entre 2019 y 2023, como la obtención de financiación del Ministerio de Cultura y del 1,5% Cultural para intervenciones en el Acueducto y la Muralla, una limpieza «controlada y respetuosa» del monumento romano, un escaneado 3D de sus pilares y análisis geológicos de la piedra y obras de consolidación en tramos inestables de la muralla. Además, se aprobó el Plan de Gestión del Acueducto y su entorno, avalado por la Unesco, con más de 200 actuaciones ordenadas por urgencia.

Los socialistas recordaron que este plan, que incluía intervenciones en el Postigo del Consuelo, la recuperación del foro romano de Plaza de Guevara, la rehabilitación de la iglesia de San Nicolás como Centro de Interpretación del Románico o la protección de yacimientos arqueológicos, «quedó redactado, financiado y listo para su ejecución, pero permanece bloqueado bajo el actual gobierno del PP». Así, indicaron que las actuaciones de 'Segovia Fluye' (4,4 millones de euros) y 'Impulsa Patrimonio' (3 millones) incluyen actuaciones que deben completarse entre abril y junio de 2026 y que, según el PSOE, avanzan «de forma inviable» por la falta de impulso municipal.

Para los socialistas, el equipo de gobierno del PP pasará a la historia como el que menos ha ejecutado en materia de patrimonio, pese a contar con proyectos redactados, financiación asegurada y compromisos con instituciones nacionales e internacionales. «La parálisis ha sido la tónica», afirmaron. En el caso del Acueducto, explicaron que el Plan de Gestión contemplaba inspecciones periódicas, limpiezas controladas, revisión de juntas, control de vibraciones, la ordenación de la plaza Oriental y la creación del Centro de Interpretación del Agua. Ninguna de estas actuaciones se ha puesto en marcha. «El monumento necesita un mantenimiento programado y coordinación real entre Ayuntamiento, Junta, Ministerio, IPCE y Unesco», dijo la portavoz socialista.

El PSOE criticó también el «modelo del PP» en el que el patrimonio se utiliza «como simple escenario para eventos», con ejemplos como la autorización del mercado romano junto al Acueducto pese a informes técnicos negativos o el incendio en una churrería instalada junto a la iglesia de San Martín durante en enero de 2024. A su juicio, estas decisiones, unidas a «la falta de conservación e investigación», no solo ponen en riesgo la integridad física de los bienes, sino que proyectan «una imagen de banalización» que daña la reputación internacional de Segovia y la confianza de organismos como la Unesco.