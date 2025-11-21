La provincia lidera los rodajes en Castilla y León con 35 producciones hasta octubre Segovia Film Commission ha participado en la Asamblea General de Spain Film Commission celebrada en Madrid

La provincia de Segovia se ha consolidado por segundo año consecutivo como el principal foco de rodajes de Castilla y León, con un total de 35 producciones audiovisuales registradas entre enero y octubre de 2025. Así se ha puesto de manifiesto en la Asamblea General de Spain Film Commission, celebrada en Madrid en la sede de Film Madrid Region, en la que ha participado la provincia de Segovia Film Commission junto a casi medio centenar de oficinas integradas en la red nacional.

Según los datos presentados, la actividad audiovisual en la provincia ha sido sostenida y muy diversa. Entre las 35 producciones gestionadas figuran series de primer nivel, como Daryl Dixon (tercera y cuarta temporadas), El inmortal (T3), Machos Alfa (T4), Los secretos de la cortesana, La promesa y nuevos proyectos vinculados al universo Reina Roja. También se han rodado varios largometrajes, entre ellos Enfrentados Marfil & Ébano, Journey to You, La Fiera o Gummy.

A esta actividad se suma un volumen importante de campañas publicitarias, especialmente en los municipios de El Espinar y La Granja y Valsaín, para marcas como Toyota, BBVA, Dulcesol, Cisalfa, Vinos Lan, Aseguradora Occident o Volvo, que ha desarrollado tres prototipos distintos en la provincia. El listado se completa con documentales y formatos especiales -como Escarabajo verde o un proyecto sobre incendios forestales- y un videoclip grabado en El Espinar.

El Espinar se consolida como uno de los principales polos de atracción de rodajes, al acoger gran parte de las series, largometrajes y anuncios, mientras que La Granja y Valsaín mantienen su tirón entre las productoras que buscan localizaciones naturales y patrimoniales singulares. Otros municipios como Cerezo de Arriba, Sepúlveda, Santo Domingo de Pirón o Navafría también han formado parte de distintos proyectos, lo que refleja la diversidad territorial de la oferta segoviana.

En la asamblea se confirmó que la Spain Film Commission cuenta actualmente con 48 socios activos, tras la incorporación de Galicia Film Commission. Además, se revisaron las líneas estratégicas, los presupuestos y los avances de los grupos de trabajo en ámbitos como sostenibilidad, mercados, comunicación interna, formación, incentivos fiscales y turismo cinematográfico, así como un informe de comunicación que recoge más de 370 impactos en medios y un incremento del posicionamiento digital de la entidad.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, destacó la importancia de que Segovia vuelva a situarse a la cabeza de los rodajes en la comunidad y subrayó que la combinación de escenarios variados, capacidad técnica y labor de la Film Commission facilita la llegada de proyectos «muy distintos» a la provincia. Según recalcó, la Diputación continuará respaldando este trabajo para que la industria audiovisual siga generando oportunidades económicas y de promoción en los municipios segovianos.