Un pueblo de película, anuncio y serie de TV

El Espinar se ha convertido en un pueblo de película, anuncio y serie de televisión. 'The Walking Dead', 'Futbolísimos 2' o 'La Caza' son algunas de las ultimas producciones audiovisuales que se han grabado. El Ayuntamiento ha aprobado una nueva ordenanza de rodajes que regula la grabación de películas, series, anuncios, documentales y otros productos con el objetivo de compatibilizar el impulso económico y cultural que genera la industria audiovisual y posicionar El Espinar como escenario natural de rodajes.

El nuevo documento establece los permisos, tasas y normas que deben cumplir las productoras para garantizar la seguridad, limpieza y respeto al municipio. En los últimos años, El Espinar se ha convertido en uno de los lugares más demandados de la provincia, acogiendo rodajes de películas, series y anuncios publicitarios de marcas multinacionales. La ordenanza sirve como marco legal para garantizar la convivencia de los rodajes con los vecinos y la adecuada conservación de los espacios públicos y privados utilizados en los rodajes.

Encuadrado en la Segovia Film Commission de Prodestur, la villa espinariega reportó el 80% de los ingresos que esta asociación recaudó en toda la provincia el pasado año. Esta actividad tiene un impacto económico muy positivo, pues genera nuevos empleos y dinamiza diferentes sectores. Además, contribuye a proyectar la imagen del municipio y reforzar su atractivo turístico y cultural.

Según el diputado de Turismo y alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, la provincia posee características que la hacen única a la hora de albergar este tipo de actividad. «Su ubicación y sus comunicaciones se alían con la diversidad de paisajes y con el cúmulo de patrimonio artístico, cultural e histórico, lo que proporciona una diversidad, riqueza y contraste que la convierten en un territorio inigualable para cualquier tipo de ambientación».

La ubicación de El Espinar, municipio cercano a Madrid y a Segovia, hace que sus calles, parques, plazas y montes se hayan convertido en el escenario elegido por muchas productoras y directores de cine para rodar sus escenas, aprovechando el entorno. Pero esto no es nuevo para una localidad que lleva albergando rodajes desde hace cien años. Hay constancia de que la plaza del Altozano y la plaza de toros acogieron en 1924 la grabación del corto 'La boda serrana'. El 24 de agosto de aquel año, se realizó un gran festival que consistía en la recreación de una boda serrana. El director y precursor de la idea fue Víctor Espinós Moltó, con la colaboración del Ayuntamiento, y el objetivo fue recaudar fondos para la reconstrucción de la iglesia parroquial. Desde entonces, la actividad cinematográfica no ha parado de crecer, siendo escenario de grandes clásicos como 'Marcelino pan y vino' (1955), 'Doctor Zhivago' (1965), 'Comando suicida' (1969) o 'Las bicicletas no son para el verano' (1984). Además de su cercanía con Madrid, muchas productoras han aprovechado las bajas tasas por grabar, más económicas que en municipios cercanos. En los últimos años, estos precios han oscilado desde los 707,39 euros al día por grabar en el casco urbano, hasta los 1.400 euros diarios en los parajes más recónditos de la montaña.

Sin embargo, aprovechando el tirón de los últimos años y el filón económico existente, el Ayuntamiento ya trabaja en la elaboración de una nueva ordenanza fiscal que establecerá las tasas y fianzas aplicables a este tipo de actividades. A partir de ahora, cualquier rodaje que afecte a bienes o servicios municipales deberá contar con autorización previa y cumplir medidas de seguridad, limpieza, respeto ambiental y señalización.

Más recientemente, películas de éxito como 'El laberinto del Fauno', 'Hansel y Gretel cazadores de brujas' o 'La catedral del mar' también se han grabado en la localidad, pero, sin duda, son las series de televisión y los anuncios publicitarios los rodajes más demandados. La última gran producción, que ya se encuentra en las principales plataformas, ha sido 'The Walking Dead', cuyo rodaje generó unos ingresos directos de 37.588 euros en el municipio. Una cuantía que se invertirá «en mejoras para los espinariegos». Además, la grabación fue todo un acontecimiento para los vecinos y visitantes que la pudieron presenciar.

Escenas de las series 'Élite', 'El embarcadero', 'el Ministerio del Tiempo', 'Los hombres de Paco', 'Estoy vivo' o 'Cuéntame' también se han grabado en El Espinar para cadenas de televisión como RTVE, Movistar, Antena 3 o Netflix. Además, estas producciones llevaron hasta El Espinar a directores como Daniel Écija, Jesús Colmenar, Nadia Santiago o Pedro Almodóvar. En anuncios de televisión también se pueden reconocer diferentes rincones. La carretera SG-500 ha sido escenario de anuncios de múltiples marcas de coches, como KIA, Renault o Subaru, y grandes multinacionales como El Pozo, Mapfre Patatas Lays o El Corte Ingles han grabado sus spots en la villa.

Todos estos anuncios, series y películas se han convertido en un reclamo turístico para aquellos entusiastas del mundo audiovisual que se acercan para visitar los platós de grabación improvisados. En este sentido, dos producciones destacan por encima del resto. Una de ellas es 'El laberinto del fauno', rodada por Guillermo del Toro en 2005 y que ganó tres Oscar y seis premios Goya. Los restos del rodaje quedaron abandonados en los montes de Aguas Vertientes y miles de curiosos visitaron las instalaciones creadas para dicho fin. Pero sin duda, el pueblo construido al más puro estilo americano en la época de los indios y los vaqueros para la serie 'The English' atrajo las miradas de miles de curiosos en el verano del año 2021.

