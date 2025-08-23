Programa completo de las fiestas de San Luis 2025 en La Granja de San Ildefonso Tendrá lugar hasta el miércoles 27 de agosto

El Norte Segovia Sábado, 23 de agosto 2025, 08:25

Las fiestas de San Luis de La Granja de San Ildefonso volverán a llenar de actividades el municipio segoviano situado en plena sierra de Guadarrama. El programa contiene actos para todos los públicos entre los que no faltarán la tradicional judiada, el encendido especial de las fuentes o los encierros nocturnos.

A continuación puedes consultar el programa completo.