Un problema de salud pudo causar la caída mortal desde el mirador del Acueducto

La Policía Nacional intenta determinar las causas del accidente del pasado sábado en el entorno del Acueducto, donde un turista británico de 63 años perdió ... la vida tras caer del mirador del Postigo e impactar contra el suelo.

Desde el terrible accidente, los investigadores han intentado determinar las causas que llevaron al hombre a perder el equilibrio.

Las primeras pesquisas han ido encaminadas a intentar encontrar testigos de lo sucedido, circunstancia más complicada de lo previsto. Pese a la gran afluencia de gente en esta zona próxima al Acueducto, no todos pudieron ver la caída del turista. De hecho, las tres personas que acompañaban a la víctima no vieron el accidente. Según han declarado, estuvieron con su amigo hasta segundos antes de la trágica caída, haciéndose varias fotografías junto a él en el mirador del Postigo, con el Acueducto de fondo. Después, los acompañantes se movieron unos metros para observar las vistas del monumento al otro lado de los arcos y cuando regresaron se percataron de que su compañero no estaba. Fue cuando miraron hacia abajo y vieron lo que acababa de suceder.

En su declaración también han confirmado que la víctima había comunicado durante la mañana que no se encontraba bien y que había sufrido algún mareo. De hecho, tomó varios medicamentos. Por ello, no se descarta que el turista británico pudiera haber sufrido algún problema de salud que le hiciera perder el equilibrio.

En la mañana de este lunes, los investigadores regresaron a la zona para intentar concretar las causas del accidente.