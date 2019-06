Los principales ayuntamientos de Segovia siguen sin acuerdos a dos días de su constitución Recuento de votos en una mesa electoral de El Espinar el 26 de mayo. / P. L. Merino Ciudadanos no hablará con el PSOE en Segovia capital hasta que este termine de negociar con IU y Podemos MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Jueves, 13 junio 2019, 08:27

El límite temporal está cerca. El sábado a mediodía estarán celebrando el pleno constituyente los 13 ayuntamientos de la provincia de Segovia donde, a día de hoy, no está claro quiénes ocuparán las respectivas alcaldías. En los principales consistorios los partidos no han dejado de mantener contactos, pero si han dado como resultado un principio de acuerdo, no lo dicen. Es muy probable que los acuerdos, si los hay, se cierren entre este jueves y el viernes, aunque, como ocurrió hace cuatro años en algún municipio, los apoyos se concreten en las votaciones de los plenos. Así puede ocurrir en los cuatro principales Ayuntamientos, Cuéllar, El Espinar, Real Sitio de San Ildefonso y Palazuelos de Eresma.

En el décimocuarto consistorio, el de Segovia capital, el recurso electoral presentado por Ciudadanos ha ampliado el plazo para negociar hasta el 5 de julio, en caso de que no se concrete antes un pacto (o un acuerdo de gobernabilidad), aunque es obvio que es el equipo socialista de Clara Luquero el que tiene más opciones (por no decir todas) para hacerse con la Alcaldía. Tanto si llegan a puerto las negociaciones que mantiene con Izquierda Unida y Podemos como si decide gobernar con mayoría simple buscando acuerdos para los asuntos concretos.

Los candidatos a ser alcaldes mantienen el mutismo sobre las negociaciones, que apuran hasta el último momento

De hecho, el PSOE también tiene la opción de negociar con Ciudadanos, a pesar de que la portavoz de la formación naranja, Noemí Otero, ha manifestado que «no mantendremos conversaciones con el PSOE a la espera de que resuelva sus negociaciones con las formaciones que consideran preferentes». Es «por responsabilidad y coherencia» y, también, porque el secretario general del PSOE de Segovia, José Bayón, ha manifestado que sus preferencias y sus socios prioritarios son Izquierda Unida y Podemos.

Hasta ahora, los encuentros de PSOE y Cs han sido «de cortesía política» y, aunque Otero dijo que esperará a que finalice la negociación de los socialistas con las otras fuerzas, deja abierta la puerta al «diálogo y el acuerdo durante estos próximos cuatro años, con independencia del lugar que ocupemos en la corporación».

Incertidumbres

El lugar que ocuparán los candidatos más votados en los cuatro municipios más importantes después de la capital es incierto Las negociaciones abiertas hace unos días prosiguen; no están cerradas en ninguno y nadie suelta prenda sobre posibles acuerdos. Parecen tenerlo más fácil, incluso con opción de gobernar con mayoría simple si no concretan un pacto, son los candidatos socialistas de Cuéllar, Carlos Fraile, y el Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso. En ambos municipios es inverosímil que IU pacte con el PP y otros partidos.

En El Espinar la socialista Alicia Palomo podría mantener la Alcaldía si no se produce el pacto a la andaluza PP-Cs-Vox. El coordinador de Ciudadanos, Alfonso Martín, declaró este miércoles que su partido no ha llegado a un principio de acuerdo, pero matizó que «no vamos a hablar más que con quien quiera ser alcalde», es decir, con los candidatos de PSOE y PP, y añadió que «quedan días y reuniones pendientes». Y Alicia Palomo está hablando «con todos los candidatos», incluso con el de Vox.

Lo que diga Cs tendrá peso para lo que decidan sus dos concejales electos en Palazuelos. Aunque la candidatura de Jesús Nieto (PP) fue la más votada, corre el rumor de que puede darse un acuerdo a cuatro (PSOE-IU-Podemos-Defendiendo Nuestro Pueblo), que podría arrebatarle la Alcaldía aunque pactara con Cs; en todo caso, parece que quien puede decidir (si opta por uno u otro lado) es el concejal de DNP.

Y hay otros municipios con resultado final incierto, donde quizá no se sepa hasta mañana o el mismo sábado quién se hará con la alcaldía. Como en Coca, con el empate a tres concejales de Villa de Coca, PSOE y PP; en Valverde del Majano, con mayoría del PSOE (4) y la posibilidad de que pacten PP (3) y Cs (2); o al contrario en Hontanares de Eresma (PP, 4; PSOE, 3; Cs, 2).