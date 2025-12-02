El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una mujer rasca el hielo de la luna congelada de su coche este lunes. Antonio de Torre

Los primeros coletazos del invierno dejan nieve y heladas severas en Segovia

La capital llevaba sin registrar unas temperaturas tan bajas desde enero mientras que Cuéllar encadena una semana con grados en negativo

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:35

Comenta

La provincia tirita de frío a pesar de que todavía quedan dos semanas para el comienzo del invierno. La estación más gélida del año ya ... ha dado sus primeros coletazos en Segovia, que desde hace varias jornadas convive con severas heladas, a lo que ahora se suman los primeros avisos por riesgo de nevadas. La capital no registraba unos datos de temperatura tan bajos desde mediados de enero, mientras que Cuéllar encadena siete días donde el mercurio alcanza grados en negativo. La climatología adversa no arreciará al menos hasta el fin de semana, con la llegada del puente festivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  3. 3

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4 Este es el plato más pedido a domicilio en Valladolid
  5. 5 Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre
  6. 6

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona
  7. 7 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  8. 8 Castilla y León intensificará la caza del jabalí para proteger las zonas de granja ante la peste porcina africana
  9. 9 Un incendio en una cocina en plena avenida de Segovia moviliza a Bomberos y Policía
  10. 10

    Un fallo deja sin calefacción a un centro cívico y obliga a estudiar y hacer yoga con abrigo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los primeros coletazos del invierno dejan nieve y heladas severas en Segovia

Los primeros coletazos del invierno dejan nieve y heladas severas en Segovia