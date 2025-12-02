Los primeros coletazos del invierno dejan nieve y heladas severas en Segovia

La provincia tirita de frío a pesar de que todavía quedan dos semanas para el comienzo del invierno. La estación más gélida del año ya ... ha dado sus primeros coletazos en Segovia, que desde hace varias jornadas convive con severas heladas, a lo que ahora se suman los primeros avisos por riesgo de nevadas. La capital no registraba unos datos de temperatura tan bajos desde mediados de enero, mientras que Cuéllar encadena siete días donde el mercurio alcanza grados en negativo. La climatología adversa no arreciará al menos hasta el fin de semana, con la llegada del puente festivo.

El advenimiento del frío no se ha hecho de rogar. Los termómetros de Segovia capital cayeron a cifras bajo cero por primera vez en la temporada el 19 de noviembre, hasta anotar -0,1 grados, una fecha que no guarda mucha distancia con la del año pasado -día 13-. Sin embargo, hay algunas diferencias, pues en esta ocasión los datos gélidos han hecho acto de presencia en jornadas consecutivas e incluso se han registrado valores muy inferiores, de hasta 3,3 grados bajo cero el día 22.

No es el valor más bajo de la historia, pues es una jornada de finales de noviembre de 1988 la que ostenta el récord de temperatura mínima absoluta, con 10,4 grados bajo cero. Aun así, los umbrales de frío observados en las últimas semanas quedan hasta tres puntos por debajo de lo que es habitual para el undécimo mes del año. En otras comarcas, como es la de Cuéllar, los números rojos se han adelantado en gran medida respecto a anteriores épocas invernales. Su población está acostumbrada, pues lidian con un promedio de 60 días con heladas cada invierno. El pasado 29 de noviembre la estación de medición colocada en el municipio rondó los seis grados bajo cero.

La mayoría de las áreas provinciales ahora rozan la veintena de días en los que la temperatura media permanece por debajo del umbral de los diez grados. Ha habido momentos puntuales en los que el mercurio se ha recuperado, pero no ha sido la tónica general de finales de noviembre. Las mínimas han permanecido a un nivel inferior a la media anotada entre 1991 y 2020, con excepción del día 24, cuando se alcanzaron los seis grados; y lo mismo ha sucedido con las máximas. Este desplome térmico ha obligado a los ciudadanos a vestir bufanda, gorro y guantes incluso en las horas centrales del día.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado que existe entre un 60% y 70% de probabilidad de que el próximo invierno sea «más cálido de lo normal» en el conjunto del país, lo que actualmente parece difícil de imaginar. Las escenas de segovianos raspando el hielo de la luna de los coches se han repetido por todo el territorio y, en algunos casos, la niebla ha provocado que estas heladas generalizadas se hayan extendido por las carreteras y los campos.

Previsión de nevadas

Lo peor del aperitivo invernal que Segovia arrastra desde finales de noviembre está por llegar. Precisamente, tocará la provincia en las próximas horas. Hasta el momento, la nieve se localizaba en los picos más altos de la sierra, como son los puertos de Navacerrada y Cotos, pero hay elevadas probabilidades de que este fenómeno se extienda por el conjunto provincial estos días. Tanto la meseta como el sistema central segoviano han permanecido en alerta por nevadas durante toda la noche de este martes, al preverse acumulaciones de hasta cinco centímetros de nieve en cotas bajas. La llamada a la precaución, que se prolonga hasta las 12:00 horas, se hace extensiva a toda la población, pero sobre todo a los conductores que vayan a circular por la autovía A-1, especialmente en el tramo que conecta Burgos con Segovia.

La alerta vuelve a reactivarse en la zona de la sierra y municipios más próximos a partir de las 2:00 horas de este miércoles y se extenderá hasta el mediodía, según confirmó la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Las temperaturas seguirán siendo muy bajas durante toda la semana, ya que permanecerán por debajo de los diez grados al menos hasta el sábado, cuando el mercurio notará cierta recuperación. Los chubascos también estarán muy presentes, lo que significa que las precipitaciones seguirán la tendencia del cierre de noviembre, que ha concluido tras recabar 59 litros por metro cuadrado, tal y como recoge la estadística provisional de la Aemet.