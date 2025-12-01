La previsión de nevadas pone en alerta Segovia y solicitan precaución en la A-1

Las heladas y la previsión de nieve protagonizarán los primeros días de diciembre en Segovia. Varias comarcas de la provincia están en alerta por nevadas, ... lo que se prolonga hasta el miércoles en las zonas más próximas a la sierra. La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha solicitado extremar las precauciones principalmente en la autovía A-1, ya que hay probabilidad que las condiciones meteorológicas adversas puedan suponer una afección para la circulación en carretera.

El invierno está muy cerca y ya ha dado sus primeros coletazos en el territorio segoviano. Buena parte de los municipios han amanecido estos últimos días con niebla, lo que ha agravado los efectos de las temperaturas bajo cero. Las heladas han sido generalizadas, siendo importantes en la comarca cuellarana, que encadena seis jornadas en las que el mercurio de los termómetros han registrado grados en negativo.

Hasta el momento, la nieve se localizaba en los picos más altos de la sierra, como son los puertos de Navacerrada y Cotos. Pero está previsto que este fenómeno se extienda por el conjunto provincial en las próximas horas. La Agencia de Protección Civil ha activado la fase de alerta por nevadas tanto en la meseta como en el sistema central desde las 2:00 horas de este martes hasta el mediodía. En el caso de esta última localización, los avisos se reanudarán nuevamente con la llegada de la noche.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de acumulaciones de hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas sobre los 1.200 metros, aunque la cota podrá descender en las horas centrales de la madrugada. Es por ello que las autoridades competentes llaman a extremar las precauciones en al zona de la autovía A-1, fundamentalmente en el tramo que conecta Burgos con la provincia de Segovia.

Las temperaturas seguirán siendo bajas, ya que permanecerán por debajo de los diez grados al menos hasta el sábado, cuando el mercurio notará cierta recuperación. Los chubascos estarán muy presentes durante todas las jornadas, a lo que se puede sumar la niebla en momentos puntuales.