Un preacuerdo in extremis espanta la huelga de basuras de Segovia Tras más de tres horas de reunión, FCC y los trabajadores lograron acercar posturas después de meses de negociaciones

Quique Yuste Segovia Jueves, 19 de junio 2025, 22:16 Comenta Compartir

Las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro de 2025 de Segovia no repetirán, salvo sorpresa de última hora, imágenes similares a ... las vividas en 2021, cuando una huelga del servicio de limpieza y recogida de residuos puso la ciudad patas arriba durante casi dos semanas. En esta ocasión, la plantilla y FCC –la empresa concesionaria del servicio– han llegado a un preacuerdo in extremis. Lo hicieron este jueves, en la última oportunidad que se dieron las partes para poder evitar la huelga que estaba convocada a partir de este sábado. No fue fácil y hubo que negociar durante casi cuatro horas para llegar a un preacuerdo, pero finalmente el encuentro se cerró con un apretón de manos que los trabajadores tendrán que refrendar este viernes en asamblea. Si la plantilla da su visto bueno, se desconvocará la huelga. Pero hasta entonces sigue vigente.

Fuentes del comité de empresa no ocultan el alivio por el preacuerdo alcanzado y por los compromisos adquiridos. El principal, una subida salarial para los trabajadores de la empresa del 5%. Un 2,5% en 2025 y otro 2,5% en 2026. El otro gran punto de conflicto entre ambas partes durante los últimos meses era el tipo de contrato de un elevado porcentaje de los trabajadores. Gracias al preacuerdo, catorce que tenían un contrato parcial tendrán uno a jornada completa. Noticia relacionada 500 toneladas de basura sobre las Ferias y Fiestas Los trabajadores lograrían de esta forma las dos reivindicaciones que llevaban meses peleando. A cambio, se han comprometido a incluir en la negociación del próximo convenio algún tipo de medida que ayude a combatir el absentismo laboral, una de las mayores preocupaciones puestas encima e la mesa por los representantes de FCC. Aunque la empresa quiso en un primer momento que un 0,5% de la subida salarial estuviera condicionada a no alcanzar un determinado número de jornadas sin acudir al trabajo por motivo justificado, finalmente esta medida no forma parte del acuerdo. Sí será un hueso que negociar en el próximo convenio. Las partes ya se han citado para comienzos de 2026.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión