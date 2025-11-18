El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Postigo despeja de puños en una acción del partido ante el Langreo. Antonio Tanarro

La portería más difícil de Segunda RFEF

La Segoviana es el único de los 90 equipos de la categoría sin encajar gol en sus seis partidos como local, una racha histórica en los registros del club

Luis Javier González

Segovia

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:05

Comenta

El factor común de las temporadas de éxito de la Gimnástica Segoviana ha sido su poderío en casa. El equipo que ascendiera a Primera RFEF ... en 2024 como el mejor local del grupo repite estatus dos temporadas después con casi un tercio de la temporada ya en el retrovisor. Los azulgranas lideran por primera vez la tabla del Grupo I de Segunda RFEF con un balance casi impoluto en La Albuera: cinco victorias y un empate en seis partidos, con ocho goles a favor y ninguno en contra. Es la primera vez que el club acumula seis encuentros consecutivos sin recoger el balón de su portería, un dato que nadie más puede esgrimir en los cinco grupos de la categoría. Un mérito con valor doble pues el equipo de Iñaki Bea expone de lo lindo y deja auténticos papelones a su defensa en transiciones, como las que tuvo el Langreo el domingo. Y cuando un equipo ambicioso en ataque no encaja goles se convierte por derecho en candidato a cosas importantes.

