La portería más difícil de Segunda RFEF

El factor común de las temporadas de éxito de la Gimnástica Segoviana ha sido su poderío en casa. El equipo que ascendiera a Primera RFEF ... en 2024 como el mejor local del grupo repite estatus dos temporadas después con casi un tercio de la temporada ya en el retrovisor. Los azulgranas lideran por primera vez la tabla del Grupo I de Segunda RFEF con un balance casi impoluto en La Albuera: cinco victorias y un empate en seis partidos, con ocho goles a favor y ninguno en contra. Es la primera vez que el club acumula seis encuentros consecutivos sin recoger el balón de su portería, un dato que nadie más puede esgrimir en los cinco grupos de la categoría. Un mérito con valor doble pues el equipo de Iñaki Bea expone de lo lindo y deja auténticos papelones a su defensa en transiciones, como las que tuvo el Langreo el domingo. Y cuando un equipo ambicioso en ataque no encaja goles se convierte por derecho en candidato a cosas importantes.

La Segoviana logró ante el Langreo su tercer triunfo por la mínima en La Albuera, el 1-0 con el que derrotó a la Sarriana y al Real Ávila. Los triunfos ante Coruxo (2-0) y Sámano (3-0) han sido las únicas victorias por más de un gol de un equipo que también venció por la mínima en Salamanca y Santander (1-2). No hay precedentes en la última década de un periodo en el que el club azulgrana haya acumulado más de cuatro partidos ante sus aficionados sin encajar gol, ni siquiera en su triunfal ascenso a Segunda RFEF con 16 victorias consecutivas. Un mérito que la estadística da por compartido a ambos porteros, pues Carmona ostenta las tres primeras porterías a cero y Postigo las tres últimas. Sin embargo, el pucelano apenas tuvo trabajo y el segoviano ha tenido una tarea creciente, con alguna parada comprometida ante el Ávila, un debut seguido de intervenciones salvadoras en el 0-0 ante el Burgos Promesas y ante los asturianos.

Estos números hacen que la Segoviana, con 16 puntos de 18 posibles en casa, sea el mejor local de su grupo. De la lista de imbatidos se cayeron en la última jornada el Numancia y el Real Oviedo Vetusta, que cayeron ante Coruxo y Ourense, respectivamente. Los sorianos llevan 13 puntos, por 11 del filial asturiano. El Bergantiños, uno de los cuatro invictos, lleva 12 con tres victorias y tres empates. También lo está el Ávila, con un partido menos: tres triunfos y dos igualadas. Y el Burgos Promesas, que ha ganado uno para hacer tablas en cuatro. Es el caso anómalo de la tabla. El único que no ha ganado en casa es el Astorga.

En el resto de la categoría hay dos equipos que mantienen su portería a cero como locales, pero llevan en su calendario menos partidos en su haber que la Segoviana. Es el caso del Gernika en el Grupo 2, con cuatro victorias en cuatro encuentros en las que registra cinco goles a favor. Curiosamente, lleva ya siete partidos lejos de su estadio. El Yeclano también está imbatido en el Grupo 4, con cuatro victorias y un empate en cinco jornadas y los goles justos a favor, cuatro: todo 1-0. Junto a los de Iñaki Bea, son las tres únicas porterías locales sin desprecintar de los 90 equipos que tiene la categoría.

Aunque nadie tiene más puntos que la Sego en casa, hay dos locales que mantienen el 100% de cosecha. El Getafe B ha ganado sus cinco partidos con un balance de 14 goles a favor y tres en contra. En el mismo grupo, el Coria se ha impuesto en los cuatro que ha jugado, con 12 goles anotados y uno recibido. Poblense, Tudelano y Barça B igualan el registro azulgrana de cinco victorias y un empate hasta la fecha. Todos ellos están en la nómina de 24 equipos que aún no han perdido ante sus aficionados en toda la Segunda RFEF, completada por Utebo, SD Logroñés y Ebro en el Grupo 2; Olot, Castellón B, Espanyol B y Girona B en el Grupo 3; Extremadura, UCAM Murcia, Melilla y Puente Genil en el Grupo 4, más Navalcarnero y Alcalá en el Grupo 5. Todo pinta a que los números azulgranas seguirán mejorando, pues sus tres próximos visitantes son recién ascendidos: Astorga, el domingo 30, Ourense y Lealtad.