Ivo y Postigo aúpan a la Sego al liderato

Decía Jorge Valdano el pasado abril en Segovia que el fútbol es un estado de ánimo, un juego en el que el resultado final del ... partido depende del grado de confianza de sus participantes. Lo demostraron este domingo, en La Albuera, la Gimnástica Segoviana y el Langreo, dos equipos con dinámicas opuestas que ofrecieron un encuentro entretenido en el que los azulgranas se llevaron el gato al agua y el liderato. Un tanto de rebote de Ivo y una nueva exhibición de Postigo permitieron a la Sego sumar su quinto triunfo en casa, una recompensa quizá algo excesiva para un equipo que todavía muestra importantes lagunas en su juego.

Segoviana Postigo, Iker, Josín, Josep Jaume, Rubén, Fer Llorente, Diego Campo, Samu Manchón, Ivo, Pau Miguélez y Álex Castro. 1 - 0 Langreo Adrián Torre, Álex Menéndez, David Amez, Sergio Orviz, Guerrero, Juan López, Omar Álvarez, René, Ojeada, iván González y Nacho López. Cambios Segoviana: Ayán por Ivo (min 63), Juanma por Samu Manchón (min 63), Marc Tenas por Pau Miguélez (min 66) Y Silva por Álex Castro por (min 79).

Cambios Langreo: May por René (min 55), Barrientos por Iván González (min 67), Zapico por Sergio Orviz (min 77), Maya por Omar Álvarez (min 77) y Abe Alba por Nacho López (min 77)

Goles: 1-0 Ivo (min 62)

Árbitro: Alexandre López. Amonestó a los locales Juanma, Álex Castro y Silva y al visitante Ojeda.

Otros datos: Partido correspondiente a la undécima jornada de liga, disputado en La Albuera ante 1.927 espectadores.

A la espera de encontrar más constancia y fluidez en los metros finales del campo, el equipo de Iñaki Bea sostiene su buen momento en el diamante que ha encontrado en su portería. Con tan solo cinco partidos en Segunda RFEF, Alejandro Postigo acumula méritos para aparecer cada semana en más agendas de equipos de superior categoría. Desconocido hace dos meses, su nombre ya debe figurar en los planes de un buen número de clubes que buscan un portero de futuro (y de mucho presente). Este domingo regaló dos paradas espectaculares para salvar a la Sego y mantener al equipo sin encajar gol en sus seis primeros partidos como local.

Postigo y los postes frustraron a un Langreo que aguantó el buen arranque de la Segoviana. Con Diego Campo y Fer Llorente al frente de las operaciones, los gimnásticos empezaron el duelo dominando y llegando con relativa facilidad a las inmediaciones del área rival. Pero en esa zona del campo que requiere tanta rapidez como precisión se apagan las luces de la Sego con frecuencia. Solo Pau Miguélez, todavía muy intermitente, ofrece alternativas a los centros laterales al área con los que la Gimnástica ha hecho daño en este inicio de temporada. Uno de sus pases en profundidad dejó solo a Ivo frente al portero asturiano, pero la rápida reacción de David Amez al cruce evitó 1-0.

La Gimnástica sigue negada en la finalización en La Albuera durante las primeras partes. Seis partidos, seis empates a cero al descanso. Rubén tuvo la ocasión más clara, pero Adrián Torre respondió con una gran intervención al disparo potente del lateral segoviano. Minutos más tarde fue Fer Llorente el que sorprendió con un remate de cabeza a la salida de un córner, pero su compañero Samu Manchón se interpuso en el camino hacia la portería.

Ver 30 fotos Fotos del partido entre la Segoviana y el Langreo. Antonio Tanarro

Con el paso de los minutos la Sego fue cediendo metros y el Langreo creció con el balón. Los locales llegaban tarde a la presión y los asturianos encontraban espacios para acercarse a la portería rival, donde Postigo esperaba para su gran exhibición. La primera gran parada llegó tras un disparo de Guerrero al palo. El delantero visitante se anticipó a Josín, se marchó de Postigo y se topó con la madera en la búsqueda del 0-1. Recogió su propio rechace y disparó cruzado con potencia. Todavía se debe preguntar cómo llegó Postigo a meter su mano derecha.

La misma mano salvadora fue protagonista ocho minutos después. Sergio Ortiz se presentó solo ante el meta segoviano y optó por el disparo alto y seco al primer palo. Pero la respuesta de Postigo fue igual de espectacular. La tocó lo justo para que el balón se estrellase contra el larguero y botase fuera pese a las protestas de los asturianos.

No fue la última de la primera parte para los visitantes. Tras una nueva parada de Postigo a un remate que le pilló a contrapié, David Amez envió el balón por encima del larguero. Había 'run run' en La Albuera, pese a que la Sego intentó castigar la falta de puntería visitante con un disparo de Diego Campo y un remate muy forzado de Rubén en el segundo palo.

Tuvo que ajustar el equipo azulgrana en la segunda parte. Subió una marcha más y empujó al Langreo cerca de su portería, aunque todavía faltaba ese punto de chispa en el último pase o en el desborde. Quizá por ello pensó Iñaki Bea en dar entrada a Juanma y Ayán en los extremos. Pero, con ambos esperando para salir en la banda, Diego Campo dejó a Ivo solo ante el meta rival. No llegó a disparar, ya que un defensor se lanzó al suelo para evitar su tiro. Sin embargo, el rebote tocó en el mediapunta local y dibujó una vaselina perfecta que superó a Adrián Torre para hacer el 1-0. Una acción afortunada para la Sego –¿la suerte del campeón?– y cruel para un Langreo que se veía por debajo en el marcador.

Faltaba media hora y la Sego parecía que había hecho lo más difícil. Pero todavía quedaba sufrimiento. Con Silva como tercer central para aguantar el resultado, los locales fueron incapaces de acumular posesiones largas o generar ocasiones para sentenciar ante un rival que seguía lamentando su mala suerte. Lo intentaron los asturianos con balones directos, pero en defensa la Sego aguantó bien y sin necesidad de recurrir a Postigo para cerrar una victoria sin brillo, pero que permite asaltar el liderato.