Ivo celebra el gol de la victoria de la Segoviana ante el Langreo.

Ivo celebra el gol de la victoria de la Segoviana ante el Langreo. Antonio Tanarro

Ivo y Postigo aúpan a la Sego al liderato

Un gol del mediapunta y una nueva exhibición del portero permiten a los azulgranas superar por la mínima al Langreo

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:33

Decía Jorge Valdano el pasado abril en Segovia que el fútbol es un estado de ánimo, un juego en el que el resultado final del ... partido depende del grado de confianza de sus participantes. Lo demostraron este domingo, en La Albuera, la Gimnástica Segoviana y el Langreo, dos equipos con dinámicas opuestas que ofrecieron un encuentro entretenido en el que los azulgranas se llevaron el gato al agua y el liderato. Un tanto de rebote de Ivo y una nueva exhibición de Postigo permitieron a la Sego sumar su quinto triunfo en casa, una recompensa quizá algo excesiva para un equipo que todavía muestra importantes lagunas en su juego.

