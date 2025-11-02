El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El segoviano Alejandro Postigo, portero de la Segoviana, en el campo de La Albuera. Antonio de Torre

Alejandro Postigo, el nuevo orgullo de la Sego: «Es muy bonito ser un referente»

El portero cuenta su periplo desde los seis años con la Segoviana, cómo frustró a Mancebo en Salamanca y su rol: «Soy un portero suplente, es un año de aprendizaje»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:20

Comenta

Antek, un chaval de unos diez años, llega a la terraza del Tío Honorio de Trescasas con su bici y le dice a Alejandro Postigo: «¡ ... Eres el mejor portero de la Segoviana!» Él, a sus 19 años, saca una sonrisa tímida y entiende el valor de la escena, pues un día fue ese niño. «Es del equipo del pueblo. Con esto de que juego, ahora se han animado a la Sego. Es muy bonito ser un referente». Por eso se dijo a sí mismo cuando salió a La Albuera ante el Real Ávila en su debut: «Te lo mereces, has luchado por esto y al final lo has conseguido. Ahora, a disfrutar y a hacer lo que puedas». Una lección que comparte con los alevines que le piden fotos. «A seguir, chicos, que esto puede ser vuestro en cualquier momento. Para ellos, ver alguien del fútbol base en el primer equipo es un motivo de esperanza».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  2. 2

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  3. 3

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  4. 4

    Suspendido el partido entre el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa por las goteras al grito de Â¡fuera, fuera!
  5. 5 Detenido por agredir de un puñetazo a un menor en el paseo Juan de Austria
  6. 6

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria
  7. 7

    El Ayuntamiento de Valladolid ratifica la factura a Turismoto por la limpieza de Pingüinos: 5.496 euros
  8. 8 ¿Qué sabes de la Seminci? Del encierro de Brad Pitt en el hotel a Almodóvar empapelando Valladolid
  9. 9 Ilesos por centímetros tras quedar su coche atravesado por una valla en León
  10. 10 Detenido en Valladolid por usurpar la identidad de un bañezano de 70 años para conseguir 77.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Alejandro Postigo, el nuevo orgullo de la Sego: «Es muy bonito ser un referente»

Alejandro Postigo, el nuevo orgullo de la Sego: «Es muy bonito ser un referente»