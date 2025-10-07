El Policlínico y el antiguo edificio del INSS, sin nuevos planes a la vista

Son dos inmuebles que, a lo largo de los años, han sido epicentro del día a día de los segovianos. Ahora cumplen ya más de ... una década vacíos, aunque no exentos de polémica. El hospital Policlínico de Segovia y el antiguo edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) permanecen sin actividad y no hay visos de aprobar proyectos dirigidos a su reapertura al menos a corto plazo. La cuantiosa inversión que requiere su rehabilitación y adaptación a los nuevos tiempos lleva al personal de las administraciones e incluso a los sindicatos a descartar su mudanza a estos dos emplazamientos, cuya propiedad recae en el Gobierno de España.

Las estancias de ambos edificios situados en el casco histórico siguen acumulando polvo y telarañas. Todo ello a pesar de las continuas solicitudes y alegaciones presentadas en los últimos años por la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado (Avras) dirigidas a poner en valor el patrimonio que se encuentra en desuso en el casco histórico de la ciudad en un intento de solucionar el problema de la despoblación en el barrio.

El hospital Policlínico pasó a formar parte del patrimonio sindical acumulado a pesar de que su único uso permitido es el sociosanitario

El Policlínico, también conocido como el antiguo 18 de julio y ubicado en la calle San Agustín, se cerró en 2008, coincidiendo con la derivación de servicios sanitarios al Complejo Asistencial de Segovia y al ambulatorio de San Lorenzo. Unos años más tarde, su titular -Ministerio de Trabajo y Economía Social- acordó su cesión a los sindicatos CC OO y UGT, así como a la Federación Empresarial Segoviana (Fes). El inmueble pasó a formar parte del patrimonio sindical acumulado, aunque las formaciones nunca llegaron a instalarse en él, ya que el Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (Peahis) define que el único uso permitido en el Policlínico es el sociosanitario.

La Plataforma en Defensa del Hospital Policlínico nació poco tiempo después con el objetivo de reivindicar la necesidad de retomar el uso original. La pretensión adquirió fuerza sobre todo a raíz de la pandemia. En aquel momento, las formaciones sindicales aseguraron que, si existiera «interés social», estarían dispuestos a ceder y destinar el inmueble a otros cometidos. En cualquier caso, descartan su mudanza a este lugar. «Es un edificio que no reúne los requisitos, la obra costaría mucho más de lo que se puede permitir el Ministerio», considera el secretario general de UGT en Segovia, Santiago Martínez. «Estamos deseando donarlo o cederlo o lo que sea», insiste a su vez el secretario general de CC OO en la provincia, Álex Blázquez.

A finales de 2024, la Subdelegación del Gobierno en Segovia confirmó que se iban a llevar a cabo varias intervenciones en su interior con el propósito esencial de frenar el deterioro, y aclaró que el Ministerio pretendía «buscar la mejor solución posible» para el futuro del Policlínico. El Ayuntamiento de la ciudad ha mostrado en varias ocasiones su intención de ejecutar el derribo del edificio para construir en el mismo emplazamiento una residencia de mayores y un consultorio médico para los vecinos del recinto amurallado, lo que se constituye como una de las iniciativas estrella del programa electoral del ahora alcalde José Mazarías, la cual todavía no se ha podido cumplir. Ha pasado ya más de medio año desde que el Consistorio realizó la comunicación con la propuesta al Ministerio de Trabajo y, por el momento, no hay novedades sobre el asunto.

Inversiones muy elevadas

La misma suerte corre el viejo edifico del INSS, en la plaza Reina Doña Juana, que fue desocupado en septiembre de 2016. El Ministerio de Hacienda trasladó sus dependencias al nuevo inmueble junto a la plaza de toros y, aunque se barajó como nueva sede municipal de Urbanismo, sigue sin haber planes inmediatos para decretar su reapertura y brindarle así una nueva vida. El Ayuntamiento, bajo el mando de la socialista Clara Luquero, llegó a un acuerdo con el organismo gubernamental para efectuar la cesión, pero finalmente esta no se hizo realidad por la elevada inversión que requería.

Había diferentes proyectos previstos para volver a dotar de actividad este edificio situado en el centro de Segovia capital. El exregidor Pedro Arahuetes, también socialista, defendió la creación de un mercado cubierto mediante el traslado de los puestos de Los Huertos, aunque dejando una parte para viviendas de protección oficial. La campaña no prosperó. Sin embargo, justo este año Izquierda Unida ha retomado el planteamiento de edificar inmuebles residenciales en este privilegiado enclave. Por el contrario, el actual equipo de gobierno del PP ha descartado cualquier iniciativa en este lugar al suponer su adaptación una «importantísima» partida económica que restaría capacidad inversora al Consistorio.