El hospital Policlínico de Segovia y el antiguo edificio del INSS. Antonio de Torre

El Policlínico y el antiguo edificio del INSS, sin nuevos planes a la vista

La cuantiosa inversión que requiere la rehabilitación de ambos inmuebles gubernamentales descarta por el momento proyectos inminentes

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Martes, 7 de octubre 2025, 21:02

Son dos inmuebles que, a lo largo de los años, han sido epicentro del día a día de los segovianos. Ahora cumplen ya más de ... una década vacíos, aunque no exentos de polémica. El hospital Policlínico de Segovia y el antiguo edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) permanecen sin actividad y no hay visos de aprobar proyectos dirigidos a su reapertura al menos a corto plazo. La cuantiosa inversión que requiere su rehabilitación y adaptación a los nuevos tiempos lleva al personal de las administraciones e incluso a los sindicatos a descartar su mudanza a estos dos emplazamientos, cuya propiedad recae en el Gobierno de España.

