Brais González, jugador del Nava, durante el partido de la primera jornada. Arcalle
Brais González | Jugador del Balonmano Nava

«Lo que no podemos negociar nunca es el gen competitivo»

El gallego vive en Nava su primera experiencia lejos de su tierra tras acabar sus estudios y analiza las similitudes con Cangas, su ex, al que recibe hoy

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:04

Brais González (Lalín, 7 de agosto de 2001) asume que tiene condiciones para ser un profesional de balonmano, pero señala al trabajo como el gran ... ingrediente. Así es como un niño que era «malísimo» cuando empezó, que marcó su primer gol en su propia portería, acabó debutando en Asobal a los 18 años y llega a Nava, su primera aventura fuera de Galicia, con hechuras de veterano. Así que no le da miedo sustituir a Mario Nevado, el jugador diferencial de los dos últimos cursos. Pone el ejemplo de la marcha de David Iglesias a Francia en su tercer año en Cangas y cómo terminó destapándose con 130 goles. Evita poner cifras anotadoras como primas en los contratos, pero no esconde que le gustaría superarla. «Lo que prometo es siempre dar el máximo. No me pongo límites».

