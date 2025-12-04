La población de Segovia sigue creciendo: así ha cambiado el censo tras la pandemia

La provincia de Segovia vive un momento histórico en lo que a evolución de la población se refiere. Al comienzo de 2025, los municipios registraban ... algo más de 158.200 habitantes. No ha acabado el año y el censo demográfico ya supera con creces las 159.100 inscripciones, una cifra que no se observaba desde hace más de una década. Sin embargo, esta tendencia no se ha seguido de forma homogénea en todo el territorio. Hay pueblos segovianos que han celebrado repuntes en el padrón después de un largo periodo de sangría, lo que se atribuye principalmente al aumento en un 34,5% de los residentes extranjeros desde la pandemia, mientras que otros luchan cada día por mantener los datos actuales.

A día de hoy, son más las localidades que pierden respecto a las que ganan, pero la balanza cada vez está más igualada. Nada tiene que ver la realidad demográfica de Segovia que había en 2020, cuando apenas se alcanzaban los 153.000 empadronados, con la que existe actualmente. La provincia se ha caracterizado por constantes subidas y bajadas, en algunas localizaciones, han determinado la tendencia ascendente que les permite combatir la despoblación de cara al futuro. Esta amenaza ondea sobre todas las comarcas y acecha principalmente a los pueblos más pequeños, que son los más sensibles a la disminución de residentes, aunque algunos han conseguido dar con la clave para fijar familias, atraer nuevos proyectos de vida y revertir la situación.

El 51% de los municipios segovianos dieron la bienvenida al 2025 con una caída de la población respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la última actualización del censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada esta semana. Un aspecto destacable es que el porcentaje localidades que han mantenido el padrón en niveles estables se ha ampliado respecto a anteriores ejercicios hasta superar el 7%, a la vez que el 41% de los pueblos -lo equivalente a 87- han sido testigos de un repunte del número de habitantes.

La llegada del coronavirus supuso un bache para multitud de municipios, aunque otros vieron una oportunidad en la extensión del teletrabajo, los nuevos hábitos de vida o el arraigo de personas extranjeras a la hora de engrosar el censo. La inmigración deja un saldo positivo de 7.000 residentes desde la pandemia en la provincia y lo contrario sucede con los nacidos en España, cuya presencia desciende en 2.400 ciudadanos. A estos acontecimientos se han sumado nuevos planes de vivienda, industrialización o dinamización de la economía, que despertaron las esperanzas de un crecimiento futuro.

Inmigración

El balance es positivo especialmente en dos pueblos, que lideran la estadística de impulso demográfico. Fuente el Olmo de Fuentidueña ha conseguido aumentar su población un 158% desde 2021 gracias a la contratación de trabajadores procedentes de otros países para realizar labores agrícolas. Las personas extranjeras ya representan el 82% del censo. Los siguientes municipios con unas cifras de inmigración similares son Carabias, Pinarejos, Chañe y Boceguillas, cuya presencia en el padrón supera el 38%. Por otra parte, Bernuy de Porreros ha pasado de los 780 vecinos inscritos a rebasar la barrera de los 1.300 en solo cinco años gracias a los proyectos industriales.

Hay pequeñas localidades que ni siquiera llegan al centenar de habitantes que han logrado sumar inscripciones en el censo de manera consecutiva, lo que supone un hito histórico. Es el caso de Perosillo, Aldehorno, Navares de Ayuso -donde la población extranjera se ha sextuplicado en un año- o Cilleruelo de San Mamés, que entran de lleno en el 'top 15' de los pueblos segovianos que más han crecido desde 2021 al notificar subidas demográficas de entre un 20% y un 50%. Algunos se cuelan incluso en el ranking anual que tiene como referencia el comienzo de 2025.

El Espinar ha sumado casi tanta población como la ciudad de Segovia en los últimos cinco años

A estos ejemplos se unen pueblos más grandes, como son Cerezo de Abajo, que supera los 150 vecinos por primera vez en años, lo que supone una subida del 35% en un lustro; Martín Muñoz de la Dehesa, que se estabiliza en los 300; Roda de Eresma, con 260; o Ituero y Lama, que roza el medio millar de empadronados tras experimentar un incremento del 24%. El camino que han seguido las citadas ubicaciones para concluir con este balance demográfico difiere en gran medida. Unos han notado altibajos con el paso de los meses, mientras que otros se han puesto manos a la obra para ampliar el mercado residencial por el rápido crecimiento poblacional.

Si se echa un vistazo atrás, es posible descubrir que una veintena de pueblos han ganado habitantes este año después de décadas de progresivas pérdidas. Sin duda, 2025 que quedará grabado como un periodo histórico en la memoria de Tolocirio, Duruelo, Riofrío de Riaza, Gomezserracín, Escalona del Prado, Carrascal del Río y, sobre todo, Castillejo de Mesleón. Estos han sido capaces no solo de mantener cifras, sino de elevarlas hasta un 7% en el mejor de los casos y así encarar una nueva etapa con perspectivas demográficas más optimistas. Salvo excepciones, los repuntes tienen su origen en la llegada de familias nacidas en otros países.

Siguen las pérdidas

No comparten la misma suerte 33 localizaciones que, después de años de destacadas subidas en proporción al número de habitantes, han notado un bache al dar comienzo el presente ejercicio. Es una tesitura en la que se encuentran Bercimuel, donde el padrón cayó el pasado enero un 5,6%, además de Santa Marta del Cerro, con un 8% menos de residentes; o Alconada de Maderuelo y Sequero de Fresno, que sufrieron un desplome del 11%.

El análisis en términos absolutos visibiliza mayores contrastes. A la cola y a la cabeza del listado se sitúan los municipios más grandes, cuya comparativa ofrece una evolución demográfica dispar. Segovia capital ha sumado 955 vecinos desde 2021, cuando se desligó de la caída demográfica que asoló la región tras la covid. Y una cifra muy similar presenta en este mismo periodo El Espinar, con 938 nuevas inscripciones, que amplía las distancias con Cuéllar tras arrebatarle la segunda posición de pueblos de mayor tamaño en la provincia estos últimos años. La villa cuellarana ha perdido más de 150 vecinos en el mismo periodo, aunque en 2025 ha notado cierta estabilización. Es una circunstancia compartida por Ayllón o Sacramenia, donde el censo sufrió medio centenar de bajas a lo largo de cinco años, respectivamente.

Hay una característica que define el nivel de ganancia de población, como es la cercanía existente entre las localidades del medio rural a la capital. Seis de cada diez municipios que cuentan actualmente con más vecinos que hace una década están a menos de treinta kilómetros de distancia de Segovia, como son La Lastrilla, Bernuy de Porreros o Palazuelos de Eresma. Estos registran medio millar de empadronados más en relación a la pandemia, de acuerdo con el instituto estadístico.

Fuente el Olmo de Fuentidueña continúa la clasificación, al sumar 241 residentes desde 2021, que son más del doble que los que contabilizaba inicialmente. Está seguido de Cantimpalos, que incorpora 180 empadronados; Hontanares de Eresma, con 170; Espirdo, con 160; Cantalejo, con 130; y Torrecaballeros, con 106. Es difícil permanecer tantos años sin notificar cambios en el censo demográfico, lo que ha ocurrido con Valdevacas de Montejo, Juarros de Voltoya o Ventosilla y Tejadilla. Hasta el momento, este municipio era el más pequeño de la provincia, una posición que ahora ostenta Aldealcorvo, con quince personas. Por su parte, han sufrido importantes pérdidas Fuentepelayo y Carbonero el Mayor, con 46 habitantes menos; Prádena, con 45; y Gomezserracín, con 41.