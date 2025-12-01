Este es el plato favorito de los segovianos cuando piden a domicilio

Los segovianos buscan comodidad, sobre todo en fines de semana, cuando se disparan los pedidos a domicilio entre los restaurantes de la ciudad. La modalidad ' ... delivery' ha ganado presencia entre las alternativas que brindan a sus clientes los establecimientos hosteleros, lo que se refleja a su vez en el aumento de las peticiones del público. En este sentido, los residentes en la provincia mantienen su apuesta por los platos típicos de la cocina española, aunque se perciben otras tendencias crecientes.

El 80% de los ciudadanos que han solicitado comida a domicilio lo han hecho para ahorrar tiempo y a favor del bienestar personal. Así lo pone de manifiesto el último estudio elaborado por la plataforma Just Eat, publicado este mismo lunes, donde están representados numerosos restaurantes de Segovia -principalmente de la capital-, que ha recopilado datos sobre los pedidos tramitados entre el agosto de 2024 y el mismo periodo de 2025. Este informe permite conocer las preferencias de los habitantes de la provincia, así como sus hábitos.

Hay varias categorías en estudio. Por ejemplo, el plato más solicitado entre los segovianos, que ha sido la ración de patatas, aunque destaca el cachopo como el ejemplo de comida española más demandado. Estos resultados han variado en gran medida en relación al año pasado, cuando el producto más solicitado fue el calzone, una especialidad italiana elaborada de forma similar a la pizza; y la paella marinera, en lo que respecta a los ejemplos de la gastronomía nacional.

La estadística hace hincapié en la evolución ascendente que han experimentado algunos productos, que con el paso de los meses han ganado mayor presencia en la mesa de los residentes en la provincia. Ejemplo de ello es la cerveza, que es el artículo que más ha aumentado entre el total de peticiones en lo que va de 2025. Otra costumbre que diferencia a Segovia del resto de provincias es que la jornada del año en la que se han registrado más solicitudes de comida a domicilio es el Día de Todos los Santos. Es una preferencia que el territorio segoviano solo comparte con Toledo y Lérida.