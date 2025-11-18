El plan de asfaltado comienza en Hontoria pendiente de la lluvia

El Norte Segovia Martes, 18 de noviembre 2025, 12:36 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Segovia ha puesto en marcha el plan de asfaltado, una intervención que cuenta con un presupuesto de 971.771 euros y un plazo de ejecución aproximado de un mes. Los trabajos comenzaron a primera hora en el polígono industrial de Hontoria y se irán extendiendo en los próximos días a distintos barrios de la ciudad, entre ellos Nueva Segovia.

Las primeras operaciones se centran en los espacios de aparcamiento de las calles Gremio de los Caldereros y Gremio de los Segovianos, comenzando por la banda exterior, la más próxima a la autopista AP-61. Durante el fresado se permite atravesar con el coche las zonas afectadas, pero una vez que se extiende la nueva capa de aglomerado asfáltico queda prohibido el paso de vehículos hasta el día siguiente, lo que afecta durante algunas horas al acceso a las industrias del entorno. El departamento de Obras mantiene contacto directo con las empresas del polígono para informar del avance de los trabajos y tratar de minimizar las molestias.

Este martes el plan se trasladará también al barrio de Nueva Segovia, donde las máquinas comenzarán el fresado de las calles Federico García Lorca y Gil de Biedma. En este caso, tanto durante el fresado como durante el posterior asfaltado no se permitirá la circulación por estas vías, por lo que el Ayuntamiento recomienda a los vecinos que planifiquen recorridos alternativos mientras duren las obras.

Paralelamente, en el polígono de Hontoria continuarán los trabajos en la banda interior de aparcamientos de la calle Gremio de los Segovianos y, a continuación, en la calle Gremio de los Canteros. Al igual que en el resto de zonas, durante el fresado se permitirá el paso de vehículos, pero una vez extendida la mezcla asfáltica el tráfico quedará cortado hasta el día siguiente, afectando temporalmente a la actividad diaria de las empresas de la zona.

Para el miércoles está previsto el inicio del fresado en la parte superior de la calle Navacerrada, entre la calle Peñalara y la glorieta de la carretera de San Rafael. Después, las cuadrillas se desplazarán a varios tramos de la calle Guadarrama. En este ámbito no se prevé cortar por completo el tráfico, aunque se habilitará un paso alternativo por un solo carril señalizado y se prohibirá el aparcamiento durante las jornadas de fresado y asfaltado para garantizar la seguridad y la correcta aplicación de los materiales.

No obstante, el Ayuntamiento subraya que toda la planificación está condicionada por la meteorología, ya que la lluvia u otras inclemencias pueden obligar a retrasar o reordenar las intervenciones, ya que la mezcla asfáltica requiere unas condiciones determinadas para su extendido y fraguado. La Aemet no prevé lluvias ni martes ni miércoles.