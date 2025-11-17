El plan de asfaltado incluye el parking provisional junto a la estación del AVE

El Ayuntamiento de Segovia pondrá en marcha hoy lunes el plan de asfaltado 2025 con una inversión de 971.771 euros y un objetivo ... muy claro: que el fresado de las calles sirva también para adecentar parcelas de aparcamiento provisional, como es el entorno de la estación del AVE Segovia-Guiomar. El alcalde, José Mazarías, confirmó que entre las zonas incluidas en el lote 3 figura el ámbito junto a la terminal del AVE, donde desde hace casi dos años está pendiente una intervención para adecentar los terrenos como aparcamiento hasta que Adif ejecute la ampliación del parking.

El plan de asfaltado 2025, segundo de este mandato, arrancará el 17 de noviembre y tendrá un plazo de ejecución aproximado de un mes. Se divide en tres lotes adjudicados a distintas empresas que trabajarán de manera simultánea, con más de sesenta intervenciones previstas en polígonos, barrios incorporados y diferentes zonas de la ciudad, siempre que la meteorología respete el calendario.

El lote 1 se centrará en el polígono industrial de Hontoria, donde se asfaltarán las calles de los Gremios y los accesos principales, combinando trabajos diurnos y nocturnos para reducir las afecciones al tráfico pesado. El lote 2 llevará las máquinas a Nueva Segovia, San José, San Lorenzo, el polígono del Cerro y varias vías del entorno del hospital, además de a los barrios de Madrona, Fuentemilanos y Torredondo.

Sin embargo, la principal novedad llega con el lote 3, pensado para consolidar como aparcamiento varias parcelas que hasta ahora solo estaban explanadas o en tierra. Además del entorno de Segovia-Guiomar, se actuará en la parcela junto al colegio Elena Fortún, en Nueva Segovia, utilizada ya como estacionamiento mientras avanzan las obras de renaturalización de las plazas del barrio; en el aparcamiento frente a las oficinas de Urbanismo y en una parcela situada tras el actual parque de Bomberos, destinada a acoger vehículos que se quedan sin sitio durante las obras.

Mazarías insistió en que los planes de asfaltado son «actuaciones imprescindibles» para revertir «años de falta de mantenimiento» y se mostró dispuesto a seguir aumentando la inversión en próximos ejercicios. El alcalde reconoció que, pese al esfuerzo económico récord de los últimos años, «nos parece poco, porque son muchas las calles que necesitan una intervención urgente», pero defendió que este nuevo plan da un paso más en la mejora de la seguridad vial y en la creación de bolsas de estacionamiento repartidas por toda la ciudad.

El regidor admitió que le hubiera gustado adelantar el calendario, pero apuntó a la complejidad de las licitaciones como causa del inicio en noviembre. Avanzó además que algunas intervenciones en vías con más tráfico se programarán en horario nocturno para «interferir lo menos posible en la actividad» diaria, especialmente en los accesos a los polígonos y en los ejes que conectan con el complejo hospitalario y la estación del AVE.