Terrenos usados como aparcamiento junto a la estación del AVE de Segovia. Antonio de Torre
Segovia

El plan de asfaltado incluye el parking provisional junto a la estación del AVE

El Ayuntamiento de Segovia iniciará la próxima semana los trabajos para mejorar el pavimento en más de medio centenar de calles

El Norte

El Norte

Segovia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:30

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia pondrá en marcha hoy lunes el plan de asfaltado 2025 con una inversión de 971.771 euros y un objetivo ... muy claro: que el fresado de las calles sirva también para adecentar parcelas de aparcamiento provisional, como es el entorno de la estación del AVE Segovia-Guiomar. El alcalde, José Mazarías, confirmó que entre las zonas incluidas en el lote 3 figura el ámbito junto a la terminal del AVE, donde desde hace casi dos años está pendiente una intervención para adecentar los terrenos como aparcamiento hasta que Adif ejecute la ampliación del parking.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

