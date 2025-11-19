La oposición carga contra Mazarías por el pleno urgente sobre el Plan de Fomento Territorial

Los cinco grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Segovia han arremetido contra el alcalde, José Mazarías, por la convocatoria de un pleno extraordinario ... este jueves para aprobar la adhesión del Consistorio al Plan Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León, un instrumento considerado clave para el futuro industrial de la ciudad. Todos coinciden en criticar las formas, el uso «electoralista» de los tiempos y la falta de información, aunque ninguno bloqueará la adhesión.

Izquierda Unida tacha de «actitud antidemocrática» que el equipo de gobierno fijara el pleno sin garantizar la presencia de todos los grupos y avisara a los portavoces «un viernes a las dos de la tarde» con la documentación llegando apenas un día antes de la comisión. Ángel Galindo recuerda que la Junta remitió la petición de adhesión el 20 de agosto, con la indicación de tramitarla «a la mayor brevedad posible», y lamenta que se haya esperado a noviembre para «ir deprisa y corriendo» cuando podía haberse llevado a los plenos ordinarios de septiembre u octubre. IU ve detrás de la urgencia «un interés partidista» ligado a un posible adelanto electoral de Mañueco y duda de que el compromiso de 25 millones de la Junta y dos del Ayuntamiento se traduzca en un desarrollo industrial real. El grupo se abstendrá para no frenar el acuerdo, pero admite tener «muy poca confianza» y echa en falta que el documento apueste con más claridad por una «industria verde».

El grupo municipal socialista, por su parte, ha votado a favor de la urgencia «para salvar a Segovia de la negligencia de Mazarías», en palabras de su portavoz, Clara Martín, pero se abstendrá en el fondo del asunto. El PSOE sostiene que el plan no es una sorpresa -fue consensuado en junio y remitido al Ayuntamiento en agosto- y acusa al concejal de Urbanismo y al alcalde de haber tenido el expediente «tres meses en un cajón» hasta abrirlo el 10 de noviembre. Martín advierte de que el retraso ha puesto en riesgo inversiones estratégicas y reprocha al gobierno local su «caos absoluto» en la gestión. Los socialistas respaldan el plan como herramienta necesaria tras «años de dejadez de la Junta» con Segovia, pero señalan que siguen sin respuesta cuestiones clave como la delimitación del suelo de La Costanilla, los costes de urbanización y expropiaciones o las implicaciones financieras para el Ayuntamiento.

Segovia en Marcha también habla de «vergüenza ajena» y de «falta de respeto a la ciudadanía y a las instituciones». Su portavoz, Guillermo San Juan, critica que el documento se conociera en agosto y llegue ahora al pleno «tarde y mal», con menos de 48 horas para analizarlo. Considera que Mazarías «corre detrás de los deseos electoralistas del señor Mañueco» y que la aportación de la Junta al desarrollo industrial de Segovia llega «muy tarde y muy por debajo de lo que necesitan y merecen la ciudad y la provincia», en comparación con otras capitales como Ávila. El grupo se abstendrá. San Juan reconoce el avance que supone incluir a Segovia en un plan del que ha estado históricamente excluida, pero critica que no se concreten medidas para paliar el déficit energético, mejorar la conectividad de los polígonos ni afrontar el problema de la vivienda asequible, elementos que considera esenciales para un desarrollo industrial «creíble y sostenible a largo plazo».

Vox votó en contra de la urgencia en comisión. Su portavoz, Esther Núñez, califica de «absolutamente innecesario» el pleno extraordinario y cifra en unos 5.000 euros su coste, que considera «un gasto evitable» si el asunto se hubiera llevado al pleno ordinario del próximo día 28. A su juicio, es «imposible de justificar» que un expediente recibido el 20 de agosto se active de repente en noviembre coincidiendo con la visita de Mañueco a Segovia, lo que interpreta como «puro cálculo electoralista». Vox dice estar a favor del plan y de la ubicación industrial, pero recuerda que la adhesión obliga al Ayuntamiento a comprometer en torno a 2 millones de euros «sin saber en qué presupuesto se van a introducir ni cuándo», y reprocha al alcalde que solo saque este punto en un pleno monográfico «para poner el foco mediático» en el acuerdo con la Junta.

Ciudadanos, por último, critica el «nulo respeto institucional» del gobierno de Mazarías y la «falta de transparencia y, sobre todo, de trabajo». Su portavoz, Noemí Otero, subraya que el Ayuntamiento tuvo instrucciones claras de la Junta el 20 de agosto y acusa al concejal de Urbanismo de esperar hasta el 10 de noviembre para abrir el expediente, provocando ahora comisión y pleno extraordinarios y «más de 5.000 euros» de gasto. Otero compara esta dinámica de plenos extraordinarios con los «momentos más oscuros» del PSOE en materia urbanística y considera «totalmente antidemocrático» abordar decisiones de este calado «a golpe de improvisación». Además, cuestiona que el equipo de gobierno pueda asumir nuevos compromisos presupuestarios cuando «no ha cumplido el presupuesto de 2025 y ni siquiera parece tener intención de presentar cuentas para 2026», y concluye que los segovianos «merecen un gobierno serio y capaz de anticiparse, no uno que actúe siempre a última hora».