Esther Núñez (Vox), Guillermo San Juan (Segovia en Marcha) y Clara Martín (PSOE) se cruzan con el portavoz del gobierno municipal, José Luis Horcajo, en los pasillos del Ayuntamiento. Antonio de Torre

Segovia

La oposición carga contra Mazarías por el pleno urgente sobre el Plan de Fomento Territorial

Los cinco grupos critican la falta de planificación, la premura y «el uso electoralista» de la convocatoria prevista para mañana

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:16

Comenta

Los cinco grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Segovia han arremetido contra el alcalde, José Mazarías, por la convocatoria de un pleno extraordinario ... este jueves para aprobar la adhesión del Consistorio al Plan Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León, un instrumento considerado clave para el futuro industrial de la ciudad. Todos coinciden en criticar las formas, el uso «electoralista» de los tiempos y la falta de información, aunque ninguno bloqueará la adhesión.

