La ONCE dedica su cupón del 15 de octubre a las mujeres rurales El presidente de la Diputación de Segovia ensalza la contribución de la población femenina de los pueblos para construir una sociedad mejor

El Norte Segovia Jueves, 16 de octubre 2025, 09:01

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) dedica su cupón de este miércoles día 15 de octubre al Día Internacional de las Mujeres Rurales. Cinco millones de boletos reivindicarán por toda España el papel que desempeña la población femenina que vive y trabaja en los pueblos y que contribuye a que esos padrones no abandonen el campo y sus actividades.

El director de la entidad en Segovia, Claudio Congosto, y el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente, han presentado este billete conmemorativo cuya intención es la de destacar y valorar la importancia económica, social y cultural que atesoran las mujeres que residen en áreas rurales, así como su decisiva contribución a la seguridad alimentaria, al bienestar y a construir sociedades mejores. «Si la provincia de Segovia, a día de hoy, es un territorio desarrollado en el que habitan personas educadas, cualificadas y capacitadas para hacerlo progresar, desde el sector primario hasta el ámbito empresarial, pasando por áreas como la cultura, el patrimonio, el turismo, las nuevas tecnologías o la investigación científica, es gracias al papel que han tenido a lo largo de décadas y siglos las mujeres, las madres y abuelas de los pueblos en la vida familiar y laboral», ha subrayado De Vicente.

«Cualquier forma de darles visibilidad es importante porque su trabajo no solo ha influido directamente en el campo o la labor artesanal, también ha favorecido el progreso urbano e industrial y, más recientemente, la creación y el crecimiento empresarial en el territorio gracias a las nuevas tecnologías», ha hecho hincapié el presidente de la Corporación provincial.