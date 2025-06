Los números del descenso de la Sego: Abel, imprescindible

La autopsia del descenso de la Gimnástica Segoviana a Segunda RFEF deja dos causas principales de defunción: los 69 goles encajados –la cifra, con mucho, ... más alta de la Primera RFEF– y la anomalía histórica de no conseguir la victoria como local en los diez partidos disputados en 2025.

Sin embargo, un vistazo más en profundidad a las estadísticas ilustra el bloque de confianza de su entrenador, Ramsés Gil, que dio oportunidades a todos, pero fue a la guerra con cinco, los únicos que han superado los 2.000 minutos, no solo porque sean buenos, sino porque han estado sanos: Abel Pascual, Berlanga, Juan de la Mata, Fernando Llorente y Rubén. El otro hilo narrativo de la temporada es que ha habido una extensa aportación en casi todos los ámbitos –catorce asistentes y catorce goleadores– pero ha faltado un líder que sostuviese los números como hizo Davo en la primera vuelta.

La estadística de Ágora Gimnástica, sumada al acta de la última jornada –la única que no incluye esta web en sus datos– sitúan a Abel Pascual como el jugador imprescindible. El palentino terminó la temporada con 2.924 minutos reglamentarios. De no ser por las sanciones correspondientes a sus dos expulsiones –por roja directa, en Irún y Ponferrada– hubiera superado ampliamente los 3.000. Algo que se explica por méritos propios y lesiones ajenas, especialmente la de Sergi Molina, que se perdió más de un tercio del curso. Los mismos galones tuvo Berlanga en el extremo derecho, con 2.746 minutos, una cifra que no engordó más por sus molestias físicas en el último mes. Como Juan de la Mata, que se quedó en 2.385 y fue superado en la última jornada por Fer Llorente (2.446). Algo más lejos queda Rubén (2.063) debido a dos periplos de lesión que oscilaron en torno al mes.

Diego Gómez, el relevo más frecuente desde el banquillo, acaba el curso con más asistencias (tres) que goles anotados (dos)

Ramsés, que siempre hizo gala de un equipo sin titulares y suplentes, alineó a otros catorce jugadores entre 1.000 y 2.000 minutos: Manu, Borrego, Oliva, Silva, David López, Molina, Carmona, Tellechea, Davo –imprescindible mientras estuvo, con 1.514 minutos en veinte jornadas–, Hugo Díaz, Diego Gómez, Josh Farrell –se ganó rápido el rodaje pese a llegar como refuerzo invernal–, Astray y Fernán.

El último escalón lo lidera Hugo Marcos con 977 minutos, por delante de Marcel Céspedes, Palmero, Rodrigo Sanz –uno de los grandes fiascos, pues venía con vitola de atacante diferencial y solo ha participado 282 minutos, lesiones mediante–, Maroto o Daniel Ibañes.

Los más usados de inicio fueron los cinco de confianza; quien más salió del banquillo fue Diego Gómez, en veinte ocasiones, seguido de Tellechea (16), Astray (15) y Fernán (14). El jugador más sustituido fue Borrego (19 veces), seguido de Hugo Díaz (16).

Hasta ahí, las decisiones de Ramsés. Los frutos ilustran que esa filosofía del 'todos cuentan' acabó dando protagonismo a lo largo de la temporada a muchos jugadores, pero ninguno asumió el peso estadístico de Davo en la primera vuelta. Pese a jugar media temporada, termina como pichichi con nueve goles, por más que los cinco de Josh Farrell suponen un promedio nada desdeñable para alguien que solo tuvo 17 fechas para sumar. Hubo catorce goleadores azulgranas, una nómina que continúan los cuatro de Hugo Díaz y Llorente, los tres de Berlanga y Abel Pascual, los dos de Rubén, Borrego, Tellechea, Astray y Gómez, cosechados en las últimas cinco jornadas. También marcaron Fernán, Sergi Molina, Silva y De la Mata.

Los mismos asistentes que goleadores: catorce. Una lista que lideran Tellechea y De la Mata, con cuatro, por las tres de Llorente y Gómez, que fabricó más goles de los que anotó.