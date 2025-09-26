El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Norman Foster, durante su conferencia.

Norman Foster apadrina el nuevo campus: «El diseño tiene el poder de mejorar la calidad de nuestras vidas»

Diego del Alcázar, presidente de IE: «Esta escuela es un paso decisivo en la misión de nuestra institución»

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:17

Al pase de prensa de la mañana, le siguió el acto de inauguración en sí, que tuvo lugar ya por la tarde en las instalaciones ... del Palacio de Mansilla con un invitado de honor, Norman Foster. Nadie mejor que el célebre arquitecto para apadrinar la nueva Escuela de Diseño y Arquitectura. El acto culminó con la conferencia de Norman Foster, premio Pritzker y visionario de la arquitectura high-tech, que elogió la fusión de patrimonio y vanguardia en este espacio.

