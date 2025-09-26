Norman Foster apadrina el nuevo campus: «El diseño tiene el poder de mejorar la calidad de nuestras vidas»

Al pase de prensa de la mañana, le siguió el acto de inauguración en sí, que tuvo lugar ya por la tarde en las instalaciones ... del Palacio de Mansilla con un invitado de honor, Norman Foster. Nadie mejor que el célebre arquitecto para apadrinar la nueva Escuela de Diseño y Arquitectura. El acto culminó con la conferencia de Norman Foster, premio Pritzker y visionario de la arquitectura high-tech, que elogió la fusión de patrimonio y vanguardia en este espacio.

El centro formará a futuros arquitectos, pero la restauración del edificio es un canto a la arquitectura y el diseño. Y en eso, el estudio Serrano-Suñer ha tenido mucho que ver. «No hemos tratado de congelar la historia, sino de nutrirla de innovación», dijo Fernando Serrano-Suñer aludiendo a los distintos estratos que posee el edificio, desde el románico hasta los años sesenta y setenta. Espacios emblemáticos como el Fab Lab, el Foro con restos arqueológicos y terrazas exteriores simbolizan esta simbiosis. Con capacidad para 700 estudiantes, el campus interdisciplinar –semanas de dibujo compartido, máquinas versátiles– acelera la creatividad. Foster, que estuvo en Segovia acompañado por su esposa, la doctora Elena Ochoa, celebró esta cadena de memoria y futuro.

«Esta asombrosa universidad es el acto creativo supremo y el liderazgo del fundador de IE University, Diego del Alcázar y Silvela», dijo Foster, que subrayó el papel esencial del diseño en la respuesta a los desafíos contemporáneos, vinculando diseño, tecnología y sostenibilidad para enfatizar cómo la educación en estos campos puede contribuir no solo a la excelencia profesional, sino también a la construcción de un futuro mejor y más sostenible para la sociedad en su conjunto. «En la agenda social, todo lo que nos rodea es diseño. El poder del diseño es el poder de mejorar la calidad de nuestras vidas. La tecnología es realmente inseparable de la sostenibilidad. Lo que es bueno para el ser humano es bueno para el planeta».

Por su parte, Diego del Alcázar, presidente y fundador de IE University, dijo que este nuevo campus es «un paso decisivo en la misión de nuestra institución: explorar nuevos horizontes, ampliar los límites del conocimiento y abrir más espacios de creación para nuestros alumnos y para la sociedad». Diego del Alcázar destacó la figura de Norman Foster, «sin duda, una de las grandes leyendas vivas de la arquitectura contemporánea y, con justicia, uno de los arquitectos más importantes de la historia. Debo subrayar que no es solo arquitecto: en él se encarna la figura del humanista universal, capaz de dialogar con las artes, la tecnología y la vida».

A la inauguración también acudió una nutrida representación de la sociedad segoviana, que celebró la recuperación de un edificio muy relevante del casco antiguo, cerrado desde el traslado de las aulas del antiguo Colegio Universitario, hace ya catorce años.