IE celebra su llegada al casco histórico: «Es nuestro compromiso con Segovia»

IE University ha dado un paso audaz hacia el futuro de la educación creativa con la inauguración de su nuevo Campus Creativo, ubicado en el ... emblemático Palacio de los Condes de Mansilla, en el corazón del casco antiguo de Segovia. El proyecto, todo un hito para la Escuela de Arquitectura y Diseño de la institución, ha transformado un edificio histórico en un epicentro de innovación, creatividad y colaboración interdisciplinaria.

Después de una meticulosa y respetuosa restauración ejecutada por el estudio Serrano-Suñer Arquitectura, el Palacio de Mansilla, testigo de múltiples transformaciones a lo largo de su historia (monasterio, prisión, orfanato, hospicio y sede del Colegio Universitario Domingo de Soto), renace como espacio educativo de vanguardia que combina respeto por el patrimonio con tecnología punta. Con más de 5.000 metros cuadrados, el nuevo campus alberga un Fab Lab, talleres de construcción, laboratorios de biomateriales y textiles, aulas de fabricación digital, espacios de experimentación y una sala de exposiciones abierta a la ciudad, diseñada para fomentar la interacción entre estudiantes, profesores, empresas y ciudadanía de Segovia.

«El Palacio de Mansilla es un ejemplo de adaptación a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo fue respetar su legado, cuyos orígenes se remontan al siglo XII, mientras lo dotábamos de nueva vida para que siga siendo relevante en el futuro», explicó el arquitecto Fernando Serrano-Suñer, responsable del proyecto. La obra, que ha incluido una restauración minuciosa de elementos románicos y mudéjares como portadas, columnas, alfarjes y carpinterías, se ha llevado a cabo en tan solo once meses, tras un exhaustivo trabajo previo con arqueólogos, restauradores e historiadores. El resultado es un espacio donde la historia convive con la modernidad: un patio central que alberga un laboratorio de fabricación digital, una sala de columnas con restos arqueológicos y un foro que preserva elementos de los años 60, como barandillas y bancos, junto a innovaciones como una fresadora robótica utilizada tanto en arquitectura como en diseño de moda. «Hemos integrado equipos de ingenieros técnicos especializados en instalaciones, iluminación, acústica y protección contra incendios, con el fin de adaptar el edificio a los requisitos normativos actuales. Incorporamos sistemas de aerotermia para la climatización, así como tecnologías de renovación del aire, siempre buscando un equilibrio entre el grado de intervención, el respeto al patrimonio y la sostenibilidad», dijo Serrano-Suñer.

El rector de IE University, Salvador Carmona, subrayó el «compromiso» de la institución con Segovia. «Este es un espacio para nuestros estudiantes, de 160 países, pero también una plataforma para colaborar con empresas, instituciones culturales y ONG», señaló. Por su parte, el decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño, David Goodman, que presumió ser segoviano de adopción, subrayó la relevancia del proyecto para la ciudad: «Queremos ser parte de la constelación cultural de Segovia. La sala de exposiciones, accesible al público, es un primer gesto para abrir este espacio a la ciudad». La Escuela inicia su andadura con 300 alumnos, pero la previsión es que alcance los 700.