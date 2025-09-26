El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rector de IE University, Salvador Carmona, se dirige a los asistentes. Antonio de Torre

IE celebra su llegada al casco histórico: «Es nuestro compromiso con Segovia»

El nuevo campus «creativo», instalado en un recién rehabilitado Palacio de Mansilla, echa a andar con 300 estudiantes, pero alcanzará los 700

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:03

IE University ha dado un paso audaz hacia el futuro de la educación creativa con la inauguración de su nuevo Campus Creativo, ubicado en el ... emblemático Palacio de los Condes de Mansilla, en el corazón del casco antiguo de Segovia. El proyecto, todo un hito para la Escuela de Arquitectura y Diseño de la institución, ha transformado un edificio histórico en un epicentro de innovación, creatividad y colaboración interdisciplinaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  2. 2

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  3. 3

    Adiós a Jose Julio Sanz, el transportista que se desvivió hasta el último día por el campo vallisoletano
  4. 4

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  5. 5 Investigada una conductora por no auxiliar a la motorista que murió en la VA-30 en Arroyo
  6. 6

    Iveco nombra por primera vez a una mujer como directora de la fábrica de Valladolid
  7. 7 Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra
  8. 8

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  9. 9

    La firma del acta de replanteo inaugura las obras de la estación de trenes de Valladolid
  10. 10 Cambio de hora: lo que necesitas saber sobre el paso al horario de invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla IE celebra su llegada al casco histórico: «Es nuestro compromiso con Segovia»

IE celebra su llegada al casco histórico: «Es nuestro compromiso con Segovia»