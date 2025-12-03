El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La nieve llega a Segovia y obliga a extremar precauciones en varias carreteras

Multitud de tramos de la red viaria se han visto afectados por el temporal invernal, algunos de ellos en la meseta

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:45

La provincia de Segovia ha amanecido bajo una estampa invernal. Los pronósticos de nieve no solo se han cumplido en la zona de la sierra, ... que es la que ha presentado acumulaciones más elevadas, sino que también se han extendido a la meseta. Una veintena de carreteras se han visto afectadas por este fenómeno, que ha obligado a circular con precaución a los conductores al amanecer de este miércoles. Con el paso de las horas, la situación ha mejorado, debido a la subida de las temperaturas y el trabajo de las máquinas quitanieves, aunque hay algunos tramos que continúan con algunas restricciones por las nevadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

