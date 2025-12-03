La nieve llega a Segovia y obliga a extremar precauciones en varias carreteras

La provincia de Segovia ha amanecido bajo una estampa invernal. Los pronósticos de nieve no solo se han cumplido en la zona de la sierra, ... que es la que ha presentado acumulaciones más elevadas, sino que también se han extendido a la meseta. Una veintena de carreteras se han visto afectadas por este fenómeno, que ha obligado a circular con precaución a los conductores al amanecer de este miércoles. Con el paso de las horas, la situación ha mejorado, debido a la subida de las temperaturas y el trabajo de las máquinas quitanieves, aunque hay algunos tramos que continúan con algunas restricciones por las nevadas.

Es el primer temporal invernal con impacto en el territorio segoviano, pues son muchos los residentes en la provincia los que han podido ver la nieve tras abrir sus ventanas a lo largo de la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) manejaba una predicción que advertía de nevadas por encima de los mil metros de altitud y con acumulaciones de hasta cinco centímetros, lo que obligó a activar la alerta de Protección Civil. Sin embargo, la cota no se ha reducido tan solo a los picos más altos, sino que descendido en gran medida hasta incluso cubrir de blanco extensas zonas de la meseta; y hay algunas áreas -como es el alfoz- que han recogido incluso más cantidad de nieve.

El operativo de vialidad invernal ha activado todos los medios necesarios para limpiar las carreteras afectadas. La Dirección General de Tráfico (DGT) avisó sobre las 7:00 horas de alguna vías afectadas por nieve. La climatología adversa obligó a prohibir el acceso de camiones en la autovía A-1, desde Boceguillas a Somosierra, lo que supuso el embolsamiento de vehículos pesados en El Molar (Madrid); así como a circular con especial precaución en la AP-61, entre Hontoria (Segovia) y El Espinar; y en la N-6, a su paso por Villacastín.

Los trabajos de las máquinas quitanieves para despejar las calzada en la provincia de Segovia dieron sus frutos y pasadas las 9:00 horas solo permanecía en nivel verde, transitable pero con precaución, la N-6. No obstante, la Junta de Castilla y León extendía la recomendación a las carreteras CL-601, desde el Real Sitio de San Ildefonso hasta el límite con la Comunidad de Madrid; la SG-135, desde el límite con la provincia de Soria hasta la conexión con la N-110; la SG-145, en Ayllón; la SG-500, desde el polígono industrial de El Espinar hasta el límite con Ávila; la SG-612, en Navafría; la SG-615, en Navacerrada; o la SG-724, entre el Palacio de Riofrío y la N-110.

A ellas se suman otros puntos de la meseta que se han visto afectados, como es la SG-232, que conecta Sepúlveda y la SG-205; o la SG-945, entre Ayllón y Maderuelo. Los equipos de Vías y Obras de la Diputación de Provincial «ha pasado toda la noche trabajando» para garantizar la seguridad en las carreteras, muchas de ellas de acceso a los pueblos, explica la institución.

Lo peor del temporal invernal ha causado estragos en la SG-112, de Riaza (N-110) a Riofrío de Riaza; la SG-114, que da acceso al centro invernal de La Pinilla; o la SG-115, que conecta Cerezo de Arriba y la estación de esquí de La Pinilla, donde ha sido obligatorio circular con cadenas y hay tramos que, en momentos puntuales, han sido cerrados al tráfico pesado. Afortunadamente, no hay constancia de que se hayan producido incidentes de gravedad relacionados con el estado de las vías.

La nieve ha cubierto los coches con hasta diez centímetros en Palazuelos del Eresma, el Real Sitio de San Ildefonso o El Espinar. Aunque en menor medida, los vecinos de Segovia capital -sobre todo los de los barrios más próximos a la sierra, como es Nueva Segovia- también han tenido que retirar el manto blanco de sus vehículos al comienzo del día. La subida de las temperaturas, que han permanecido bajo cero durante buena parte de la madrugada, ha derretido la nieve que cubría los campos y los tejados. Está previsto que el mercurio de los termómetros alcance los seis grados en los momentos centrales de la jornada, lo que ha supuesto que la Aemet haya decretado el final del aviso por riesgo de nevadas en la provincia.