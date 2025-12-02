El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Máquinas quitanieves, este martes, en la zona del puerto de Navacerrada que separa Segovia de Madrid.

Máquinas quitanieves, este martes, en la zona del puerto de Navacerrada que separa Segovia de Madrid. Antonio de Torre

Activada la alerta por nieve por encima de los mil metros en la provincia de Segovia

Durante las últimas horas, el frío intenso no ha dejado grandes precipitaciones, aunque las caídas han cubierto de blanco las cumbres

César Blanco Elipe
Ana María Criado

César Blanco Elipe y Ana María Criado

Segovia

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:59

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha actualizado en la tarde de este martes la fase de alerta declarada ante la previsión de ... fenómenos meteorológicos extremos en buena parte de la comunidad autónoma. Hay cinco provincias sobre las que están puestos los focos de atención por el devenir de las próximas horas afectadas: León, Zamora, Salamanca, Ávila, y Segovia. Y en concreto, los avisos se localizan en las zonas altas de estos territorios, como la Cordillera Cantábrica, Sanabria y el Sistema Central. En principio, y teniendo en cuenta el modelo de evolución, el protocolo activado de coordinación de actuaciones ante situaciones adversas se prolonga desde las ocho de la tarde de este martes hasta las cuatro de mañana del viernes por el riesgo importante de que caigan precipitaciones en forma de nieve en esos entornos de montaña.

