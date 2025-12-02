Activada la alerta por nieve por encima de los mil metros en la provincia de Segovia

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha actualizado en la tarde de este martes la fase de alerta declarada ante la previsión de ... fenómenos meteorológicos extremos en buena parte de la comunidad autónoma. Hay cinco provincias sobre las que están puestos los focos de atención por el devenir de las próximas horas afectadas: León, Zamora, Salamanca, Ávila, y Segovia. Y en concreto, los avisos se localizan en las zonas altas de estos territorios, como la Cordillera Cantábrica, Sanabria y el Sistema Central. En principio, y teniendo en cuenta el modelo de evolución, el protocolo activado de coordinación de actuaciones ante situaciones adversas se prolonga desde las ocho de la tarde de este martes hasta las cuatro de mañana del viernes por el riesgo importante de que caigan precipitaciones en forma de nieve en esos entornos de montaña.

La predicción que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también tiene pintado de amarillo el área del Sistema Central en la provincia segoviana debido a la previsión de que se produzcan heladas y nevadas en cotas por encima de los mil metros, por lo que no se descarta que puedan caer copos en la capital durante la primera mitad de la noche. Las temperaturas acompañan el ambiente gélido que se vive estas jornadas de finales de noviembre y principios de diciembre, aunque la mínima de este martes en la ciudad no bajó de cero grados y se quedó en 1,8º, pero tampoco subió más allá de los 6,7 grados.

El frío intenso continuará al menos un día más. Para este miércoles, la predicción publicada por la agencia estatal anuncia para el conjunto un descenso de los valores más frescos, que estarán en torno a un grado bajo cero, aunque pueden bajar a -3º en Cuéllar. Por su parte, las máximas no caldearán el tiempo, ya que el mercurio no subirá más allá de los seis grados.

Atención al tráfico

Hasta el momento, la nieve se ha localizado en los picos más altos de la sierra, como son los puertos de Navacerrada y Cotos, en los límites con la Comunidad de Madrid, así como en el nordeste, con un manto blanco alfombrando ya La Pinilla. Las acumulaciones previstas para las próximas horas en caso de que nieve en la provincia se sitúan en torno a los cinco centímetros. A primera hora de la noche no había ninguna incidencia en las carreteras de la provincia.

El dispositivo de vialidad invernal está pendiente de la evolución meteorológica y ya ha trabajado en determinados puntos para despejar la nieve y el hielo de varias calzadas como en la SG-615 y CL-601 que conectan con la vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.

La llamada a la precaución se hace extensiva a toda la población, pero sobre todo a los conductores que vayan a circular por la red viaria que discurre por el territorio segoviano. Especialmente se pide extremar los cuidados al circular por la autovía A-1, sobre todo en el tramo que conecta Burgos con Segovia.