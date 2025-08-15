El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancia de Sacyl. A. de Torre

Muere un hombre en un accidente múltiple con cinco vehículos en Segovia

La presencia de un animal en la calzada de la Autovía de Pinares, posible causa

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:41

Un trágico accidente vial ocurrió anoche, a las 23:25 horas, en la autovía A-601, kilómetro 46, sentido Valladolid, en el municipio de San ... Cristóbal de Cuéllar, en la provincia de Segovia, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

