Muere un hombre en un accidente múltiple con cinco vehículos en Segovia

Un trágico accidente vial ocurrió anoche, a las 23:25 horas, en la autovía A-601, kilómetro 46, sentido Valladolid, en el municipio de San ... Cristóbal de Cuéllar, en la provincia de Segovia, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro involucró a cinco vehículos, entre ellos un camión. Según los primeros testimonios, el accidente podría haber sido ocasionado por la presencia de un animal en la calzada. El camión transportaba ganado o basura.

En un principio hubo incertidumbre. Los vehículos accidentados se encontraban distribuidos entre los puntos kilométricos 46,900 y 48,300 de la citada autovía, lo que generaba dudas acerca de si se trataba de un único incidente o de dos colisiones separadas.

El Servicio de Asistencia Sanitaria de Castilla y León (Sacyl) confirmó el fallecimiento de un hombre en el lugar del accidente. Además, dos personas heridas fueron trasladadas al Punto de Atención Continuada de Cuéllar, mientras que una mujer acudió por sus propios medios al mismo centro de salud para recibir atención médica.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente para esclarecer los detalles del suceso.