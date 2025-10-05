El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc Tenas, durante el partido ante el Coruxo. Antonio Tanarro

Los mejores de la Segoviana en el triunfo ante el Coruxo

Vota la actuación de cada uno de los jugadores azulgranas

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:22

Comenta

La Gimnástica Segoviana logró su tercera victoria de la temporada tras superar por 2-0 al Coruxo gracias a los goles de René y Fer ... Llorente en un partido en el que los azulgranas tuvieron que esperar a los últimos minutos para encarrilar el triunfo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  2. 2

    Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de cincuenta años desaparecido en el río Pisuerga
  3. 3

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  4. 4

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  7. 7

    El rescate del claustro del desaparecido convento de La Merced arranca con vistas a su regreso a San Juan en 2026
  8. 8

    Dos de Picas: «Las sardinas del restaurante Paco Espinosa son un manjar»
  9. 9 Muere una mujer en un incendio en la calle San Antonio de Palencia
  10. 10

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los mejores de la Segoviana en el triunfo ante el Coruxo

Los mejores de la Segoviana en el triunfo ante el Coruxo