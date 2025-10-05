Los mejores de la Segoviana en el triunfo ante el Coruxo

La Gimnástica Segoviana logró su tercera victoria de la temporada tras superar por 2-0 al Coruxo gracias a los goles de René y Fer ... Llorente en un partido en el que los azulgranas tuvieron que esperar a los últimos minutos para encarrilar el triunfo.

A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.

2 Carmona

Partido relativamente cómodo y con poca exigencia. Estuvo tranquilo y transmitió sensación de seguridad.

2 Iker

Más claros que oscuros y mejor en defensa que en ataque. No estuvo fino con el balón en los pies.

3 Silva

Otra vez como central, no estuvo desubicado. Ganó duelos y permitió al equipo defender hacia delante.

2 Morata

No tuvo grandes fallos y solventó bien la mayoría de las acciones. Transmitió más inseguridad que Silva.

3 Rubén

De menos a más. Empezó superado y acabó a buen nivel. Puede aportar mucho más al equipo.

2 Manu

Escaso protagonismo en el juego de ataque de la Sego. Bien en su papel de dar equilibrio a la medular.

4 René

El despliegue físico habitual aunque con menos peso en el juego. Su llegada al área vale puntos.

2 Ayán

Sin estar especialmente acertado ni en la toma de decisiones ni en la ejecución, fue quien más lo intentó.

1 Marc Tenas

Con poca presencia en el juego, falló la ocasión más clara de la primera parte para adelantar a la Sego.

1 Javi Borrego

Prácticamente desaparecido. Muy pocas acciones en campo rival. No está teniendo un buen inicio liguero.

3 Álex Castro

Tuvo dos grandes ocasiones que no fueron gol por mérito del rival. Buen recurso y asistencia en el 1-0.

Los cambios

2 Ivo

Buenos minutos, con un disparo que le sacaron sobre la línea de gol.

3 Fer Llorente

Con su entrada al campo el equipo mejoró notablemente

3 Juanma

Dejó detalles de calidad cada vez que pudo encarar a su defensor.

1 Samu Manchón

Apenas tuvo tiempo y oportunidades en el tramo final.

3 Rodri Ibañes

En un minuto le dio tiempo a reclamar más protagonismo.