Los mejores de la Segoviana en el triunfo ante el Coruxo
Vota la actuación de cada uno de los jugadores azulgranas
Segovia
Domingo, 5 de octubre 2025, 23:22
La Gimnástica Segoviana logró su tercera victoria de la temporada tras superar por 2-0 al Coruxo gracias a los goles de René y Fer ... Llorente en un partido en el que los azulgranas tuvieron que esperar a los últimos minutos para encarrilar el triunfo.
A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.
-
2
Carmona
Partido relativamente cómodo y con poca exigencia. Estuvo tranquilo y transmitió sensación de seguridad.
-
2
Iker
Más claros que oscuros y mejor en defensa que en ataque. No estuvo fino con el balón en los pies.
-
3
Silva
Otra vez como central, no estuvo desubicado. Ganó duelos y permitió al equipo defender hacia delante.
-
2
Morata
No tuvo grandes fallos y solventó bien la mayoría de las acciones. Transmitió más inseguridad que Silva.
-
3
Rubén
De menos a más. Empezó superado y acabó a buen nivel. Puede aportar mucho más al equipo.
-
2
Manu
Escaso protagonismo en el juego de ataque de la Sego. Bien en su papel de dar equilibrio a la medular.
-
4
René
El despliegue físico habitual aunque con menos peso en el juego. Su llegada al área vale puntos.
-
2
Ayán
Sin estar especialmente acertado ni en la toma de decisiones ni en la ejecución, fue quien más lo intentó.
-
1
Marc Tenas
Con poca presencia en el juego, falló la ocasión más clara de la primera parte para adelantar a la Sego.
-
1
Javi Borrego
Prácticamente desaparecido. Muy pocas acciones en campo rival. No está teniendo un buen inicio liguero.
-
3
Álex Castro
Tuvo dos grandes ocasiones que no fueron gol por mérito del rival. Buen recurso y asistencia en el 1-0.
Los cambios
-
2
Ivo
Buenos minutos, con un disparo que le sacaron sobre la línea de gol.
-
3
Fer Llorente
Con su entrada al campo el equipo mejoró notablemente
-
3
Juanma
Dejó detalles de calidad cada vez que pudo encarar a su defensor.
-
1
Samu Manchón
Apenas tuvo tiempo y oportunidades en el tramo final.
-
3
Rodri Ibañes
En un minuto le dio tiempo a reclamar más protagonismo.
