Los mejores de la Segoviana en el empate ante el Astorga

La Gimnástica Segoviana sufrió su segundo tropiezo de la temporada como local tras no pasar del empate a uno frente al Atlético Astorga. En ... un encuentro con pocas ocasiones, los gimnásticos rescataron un punto con un gol en el minuto 95.

A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.

2 Postigo

Paró lo parable. En el 0-1 chocó con Josep Jaume. Dejó alguna duda más que en los últimos partidos.

2 Iker

Un partido correcto, pero sin brillo. Muy en la línea de su temporada. Poco despliegue ofensivo.

2 Josín

Empezó dubitativo, con varios fallos que estuvieron cerca de costar una ocasión. Fue mejorando.

2 Josep Jaume

De los mejores de la Sego hasta su enorme fallo en el 0-1. Consiguió compensarlo con un gran tanto.

2 Silva

De menos a más en una posición nueva para él. En la segunda parte se soltó con varios centros peligrosos.

2 Fer Llorente

Trató de manejar al equipo pero no encontró el hueco en la defensa rival. Tuvo la ocasión para el 2-1.

3 Diego Campo

El que tuvo las ideas más claras con conducciones y disparos peligrosos. Se le hacen largos los partidos.

1 Pau Miguélez

Tuvo la ocasión más clara y no fue capaz de convertirla en gol. No estuvo fino con el balón en los pies.

1 Ivo

Muy poco peso en el juego de ataque. Lo intentó con muchos desmarques, pero apenas contactó con el balón.

1 Ayán

Volvió a ser titular tras varias semanas. Lo intentó una y otra vez pero con muy poco desborde.

2 Marc Tenas

Buen partido lejos del área rival y sin apenas opciones de remate. Le llegaron muy pocos balones.

Los cambios

1 Álex Castro

No tuvo ni una sola ocasión para marcar las diferencias.

1 Javi Borrego

Tuvo un par de buenas acciones, pero se desvaneció en el tramo final.

1 René

Entró para cerrar con tres centrales. No pudo hacer nada en el 0-1.

1 Samu Manchón

Tampoco tuvo ocasión de desequilibrar en los metros finales.

- Rodrigo Ibañes

Apenas tocó el balón en los pocos minutos que estuvo en el campo.