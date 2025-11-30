Los mejores de la Segoviana en el empate ante el Astorga
Vota aquí la actuación de cada jugador de la Segoviana
Segovia
Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:58
La Gimnástica Segoviana sufrió su segundo tropiezo de la temporada como local tras no pasar del empate a uno frente al Atlético Astorga. En ... un encuentro con pocas ocasiones, los gimnásticos rescataron un punto con un gol en el minuto 95.
A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.
-
2
Postigo
Paró lo parable. En el 0-1 chocó con Josep Jaume. Dejó alguna duda más que en los últimos partidos.
-
2
Iker
Un partido correcto, pero sin brillo. Muy en la línea de su temporada. Poco despliegue ofensivo.
-
2
Josín
Empezó dubitativo, con varios fallos que estuvieron cerca de costar una ocasión. Fue mejorando.
-
2
Josep Jaume
De los mejores de la Sego hasta su enorme fallo en el 0-1. Consiguió compensarlo con un gran tanto.
-
2
Silva
De menos a más en una posición nueva para él. En la segunda parte se soltó con varios centros peligrosos.
-
2
Fer Llorente
Trató de manejar al equipo pero no encontró el hueco en la defensa rival. Tuvo la ocasión para el 2-1.
-
3
Diego Campo
El que tuvo las ideas más claras con conducciones y disparos peligrosos. Se le hacen largos los partidos.
-
1
Pau Miguélez
Tuvo la ocasión más clara y no fue capaz de convertirla en gol. No estuvo fino con el balón en los pies.
-
1
Ivo
Muy poco peso en el juego de ataque. Lo intentó con muchos desmarques, pero apenas contactó con el balón.
-
1
Ayán
Volvió a ser titular tras varias semanas. Lo intentó una y otra vez pero con muy poco desborde.
-
2
Marc Tenas
Buen partido lejos del área rival y sin apenas opciones de remate. Le llegaron muy pocos balones.
Los cambios
-
1
Álex Castro
No tuvo ni una sola ocasión para marcar las diferencias.
-
1
Javi Borrego
Tuvo un par de buenas acciones, pero se desvaneció en el tramo final.
-
1
René
Entró para cerrar con tres centrales. No pudo hacer nada en el 0-1.
-
1
Samu Manchón
Tampoco tuvo ocasión de desequilibrar en los metros finales.
-
-
Rodrigo Ibañes
Apenas tocó el balón en los pocos minutos que estuvo en el campo.
