El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ivo dispara a portería en una de las ocasiones más claras de la Segoviana.

Ver 50 fotos
Ivo dispara a portería en una de las ocasiones más claras de la Segoviana. Óscar Costa

La Sego rescata un punto tras otro atasco en ataque

Josep Jaume marca en el 95 para para empatar un encuentro que el Atlético Astorga tuvo en el bolsillo con un gol en el minuto 92

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

La Gimnástica Segoviana recordó este domingo que el fútbol es un ejercicio de interpretación. Lo que en el minuto 90 era un empate con sabor ... a derrota ante un recién ascendido acabó siendo cinco minutos después un punto ganado. Porque David Álvarez marcó en el segundo minuto del descuento el primer gol visitante en La Albuera tras 630 minutos de fútbol, culminando una contra con un disparo inmisericorde desde el punto de penalti. Donde otros verían una derrota segura, los azulgranas replicaron y empataron en el 95' con un cabezazo medido de Josep Jaume, que se anticipó al primer palo y la arqueó a gol, el premio a la enésima falta lateral. Hasta dio tiempo a oler la remontada con el último tiro lejano de Fer Llorente. Con todo, las tablas reducen a dos puntos de ventaja en el liderato frente al filial del Real Oviedo B, segundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de cinco jóvenes este domingo
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  5. 5

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  6. 6

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  7. 7

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López
  8. 8

    Civiles que se enfundan el uniforme militar en vacaciones: «Estoy haciendo cosas que no imaginaba»
  9. 9

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  10. 10

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Sego rescata un punto tras otro atasco en ataque