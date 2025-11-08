Los mejores de la Sego en el triunfo en Santander
Vota la actuación de cada uno de los jugadores azulgranas
Segovia
Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:57
La Gimnástica Segoviana sumó su segunda victoria de la temporada como visitante tras superar por 1-2 al Rayo Cantabria con un gol de Ivo ... en el tiempo de descuento. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Iñaki Bea asalta la primera posición del grupo a la espera de los resultados de los filiales del Deportivo de La Coruña y del Oviedo.
A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.
-
4
Postigo
Tres paradas de mérito, no pudo hacer nada en el gol local. Solo se equivocó una vez con el balón en los pies.
-
3
Silva
En su primer partido como lateral estuvo más que correcto en defensa y poco protagonista en ataque.
-
2
René
Notó regresar a su posición natural. Fue de menos a más, con dos ocasiones para marcar al final.
-
2
Josep Jaume
Al igual que René, sufrió ante las transiciones del filial racinguista. Tiene que ir cogiendo ritmo.
-
2
Rubén
Uno de los partidos en los que más sufrió en defensa. Apenas se desplegó a campo rival en ataque.
-
4
Fer Llorente
Volvió a ser el faro del equipo. Cuando la toca, la Sego juega. Asistencia en el 1-1 y robo de balón en el 1-2.
-
3
Diego Campo
Se hizo con el control del centro del campo junto a Fer Llorente. En el tramo final se apagó un poco.
-
2
Samu Manchón
Demasiado intermitente. Recuperó el balón que originó la larga posesión del empate. Le faltó chispa.
-
1
Pau Miguélez
No se escondió, pero no estuvo acertado ni en la toma de decisiones ni en la ejecución. Falló en el 1-0.
-
2
Marc Tenas
Muy bien en el juego de espaldas a portería, pero de cara a la meta rival le sigue faltando.
-
3
Álex Castro
Gran movimiento en el 1-1, tuvo el 1-2 en la segunda parte. Remató al larguero en fuera de juego.
Los cambios
-
3
Ayán
Puede ser un gran revulsivo desde el banquillo. Asistió a Ivo en la jugada del gol de la victoria.
-
2
Juanma
Parece más cómodo en izquierda que en la derecha. Participó en la acción del 1-2.
-
4
Ivo
Tuvo el 1-2 en una acción invalidada por fuera de juego. Lo marcó en el descuento.
-
-
Rodri Ibañes
Salió en el tiempo de descuento y apenas tuvo incidencia en el juego.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión