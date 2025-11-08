Los mejores de la Sego en el triunfo en Santander

La Gimnástica Segoviana sumó su segunda victoria de la temporada como visitante tras superar por 1-2 al Rayo Cantabria con un gol de Ivo ... en el tiempo de descuento. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Iñaki Bea asalta la primera posición del grupo a la espera de los resultados de los filiales del Deportivo de La Coruña y del Oviedo.

A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.

4 Postigo

Tres paradas de mérito, no pudo hacer nada en el gol local. Solo se equivocó una vez con el balón en los pies.

3 Silva

En su primer partido como lateral estuvo más que correcto en defensa y poco protagonista en ataque.

2 René

Notó regresar a su posición natural. Fue de menos a más, con dos ocasiones para marcar al final.

2 Josep Jaume

Al igual que René, sufrió ante las transiciones del filial racinguista. Tiene que ir cogiendo ritmo.

2 Rubén

Uno de los partidos en los que más sufrió en defensa. Apenas se desplegó a campo rival en ataque.

4 Fer Llorente

Volvió a ser el faro del equipo. Cuando la toca, la Sego juega. Asistencia en el 1-1 y robo de balón en el 1-2.

3 Diego Campo

Se hizo con el control del centro del campo junto a Fer Llorente. En el tramo final se apagó un poco.

2 Samu Manchón

Demasiado intermitente. Recuperó el balón que originó la larga posesión del empate. Le faltó chispa.

1 Pau Miguélez

No se escondió, pero no estuvo acertado ni en la toma de decisiones ni en la ejecución. Falló en el 1-0.

2 Marc Tenas

Muy bien en el juego de espaldas a portería, pero de cara a la meta rival le sigue faltando.

3 Álex Castro

Gran movimiento en el 1-1, tuvo el 1-2 en la segunda parte. Remató al larguero en fuera de juego.

Los cambios

3 Ayán

Puede ser un gran revulsivo desde el banquillo. Asistió a Ivo en la jugada del gol de la victoria.

2 Juanma

Parece más cómodo en izquierda que en la derecha. Participó en la acción del 1-2.

4 Ivo

Tuvo el 1-2 en una acción invalidada por fuera de juego. Lo marcó en el descuento.

- Rodri Ibañes

Salió en el tiempo de descuento y apenas tuvo incidencia en el juego.