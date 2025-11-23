Los mejores de la Sego en el triunfo ante el Fabril

La Gimnástica Segoviana sumó octava victoria de la temporada, la quinta en los últimos seis partidos, tras vencer por 0-1 al Deportivo Fabril con ... un gol de Pau Miguélez. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Iñaki Bea se afianza en el liderato.

A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.

3 Postigo

No hizo milagros, pero volvió a ofrecer una sensación de seguridad espectacular. Mucha personalidad.

3 Iker

Uno de sus mejores partidos, especialmente en ataque. Gran asistencia para Miguélez en el 0-1.

4 Josín

Partido espectacular. Achicó un buen número de ocasiones y fue el líder de la defensa azulgrana.

3 Josep Jaume

Partido de gran nivel, sin grandes errores y acciones de mucho mérito. Acabó el partido con molestias.

3 Rubén

Partido de altibajos. Combinó buenos cortes con un inicio de la segunda parte en el que sufrió mucho.

3 Fer Llorente

En uno de los partidos con menos posesión, supo ofrecer su experiencia en el centro del campo.

4 Diego Campo

El pase medido a Iker en la acción del 0-1 es una obra de arte. Crece cada partido. Pilar en la medular.

4 Pau Miguélez

Golazo para dar los tres puntos. Cada vez ofrece acciones de más mérito y desequilibrio en los partidos.

3 René

Partido sin brillo, de poca llegada y de mucho oficio. Acabó como central a buen nivel.

2 Samu Manchón

El más discreto del ataque. Poco protagonista con el balón y mucho oficio en defensa.

2 Marc Tenas

Gran trabajo a muchos metros del área rival. Tuvo una gran ocasión, pero sigue negado de cara a puerta.

Los cambios

1 Ayán

Poco participativo. Cuando entró en contacto con el balón supo leer bien lo que pedía el partido.

1 Silva

Intentó desbordar cada vez que recibió el balón pero sin acierto. Acumuló muchas pérdidas.

2 Javi Borrego

Sin ocasiones de brillar cerca del área rival, jugó muy bien de espaldas a la portería.

1 Álex Castro

Salió para cerrar el resultado y vio una amarilla. Estuvo bien, pero poco exigido.