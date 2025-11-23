El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pau Miguélez, durante el partido ante el Fabril. Juan Martín / Gimnástica Segoviana

Los mejores de la Sego en el triunfo ante el Fabril

Vota aquí la actuación de cada jugador de la Segoviana

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:16

La Gimnástica Segoviana sumó octava victoria de la temporada, la quinta en los últimos seis partidos, tras vencer por 0-1 al Deportivo Fabril con ... un gol de Pau Miguélez. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Iñaki Bea se afianza en el liderato.

