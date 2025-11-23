Los mejores de la Sego en el triunfo ante el Fabril
Vota aquí la actuación de cada jugador de la Segoviana
Segovia
Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:16
La Gimnástica Segoviana sumó octava victoria de la temporada, la quinta en los últimos seis partidos, tras vencer por 0-1 al Deportivo Fabril con ... un gol de Pau Miguélez. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Iñaki Bea se afianza en el liderato.
A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.
-
3
Postigo
No hizo milagros, pero volvió a ofrecer una sensación de seguridad espectacular. Mucha personalidad.
-
3
Iker
Uno de sus mejores partidos, especialmente en ataque. Gran asistencia para Miguélez en el 0-1.
-
4
Josín
Partido espectacular. Achicó un buen número de ocasiones y fue el líder de la defensa azulgrana.
-
3
Josep Jaume
Partido de gran nivel, sin grandes errores y acciones de mucho mérito. Acabó el partido con molestias.
-
3
Rubén
Partido de altibajos. Combinó buenos cortes con un inicio de la segunda parte en el que sufrió mucho.
-
3
Fer Llorente
En uno de los partidos con menos posesión, supo ofrecer su experiencia en el centro del campo.
-
4
Diego Campo
El pase medido a Iker en la acción del 0-1 es una obra de arte. Crece cada partido. Pilar en la medular.
-
4
Pau Miguélez
Golazo para dar los tres puntos. Cada vez ofrece acciones de más mérito y desequilibrio en los partidos.
-
3
René
Partido sin brillo, de poca llegada y de mucho oficio. Acabó como central a buen nivel.
-
2
Samu Manchón
El más discreto del ataque. Poco protagonista con el balón y mucho oficio en defensa.
-
2
Marc Tenas
Gran trabajo a muchos metros del área rival. Tuvo una gran ocasión, pero sigue negado de cara a puerta.
Los cambios
-
1
Ayán
Poco participativo. Cuando entró en contacto con el balón supo leer bien lo que pedía el partido.
-
1
Silva
Intentó desbordar cada vez que recibió el balón pero sin acierto. Acumuló muchas pérdidas.
-
2
Javi Borrego
Sin ocasiones de brillar cerca del área rival, jugó muy bien de espaldas a la portería.
-
1
Álex Castro
Salió para cerrar el resultado y vio una amarilla. Estuvo bien, pero poco exigido.
