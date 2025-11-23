El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Celebración del gol de la victoria de la Segovina. Juan Martín / Gimnástica Segoviana

La Segoviana fortifica su liderato

Pau Miguélez se estrena como anotador con un gol acrobático que decide el duelo ante un Deportivo que asedió por momentos, pero falló una tras otra

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:51

La Gimnástica Segoviana se llevó este domingo en Coruña uno de esos partidos que pueden valer en mayo el regreso a Primera RFEF como campeón ... de grupo. Es el puesto que ahora ostenta, con cuatro puntos sobre el segundo, que comparten su víctima, el Deportivo Fabril, y otro filial, el del Real Oviedo. Un colchón que vale un mundo. No fue una demostración de fútbol, sino de resistencia, de saber llegar a meta, cueste lo que cueste. Los cachorros gallegos se fueron alucinando con su cero en el marcador tras semejante aluvión de ocasiones. Pero el fútbol no se decide por méritos, sino por pólvora, una costumbre de los grandes, la felicidad con la que regresaron a casa los azulgranas.

