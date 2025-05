La machada de la Sego: «Estamos vivos»

Luis Javier González Segovia Viernes, 2 de mayo 2025, 08:05 Comenta Compartir

El desaliento no forma parte del vocabulario del técnico de la Gimnástica Segoviana, Ramsés Gil: «Estoy bien, animado». Con su equipo en la lona, a ... cinco puntos de la salvación con cuatro jornadas de Primera RFEF por jugar, la obligación de ganar al menos tres de esos partidos y el marrón de recibir esta noche (20:30 horas) en La Albuera, donde no gana desde diciembre, a la Real Sociedad B, uno de los mejores locales de España, que va tercero. «Hay dos formas de afrontarlo. Una es con optimismo y tranquilidad, sabiendo que hay que competir muy bien; otra es haciendo un drama, y no seremos nosotros. Estoy plenamente convencido de que vamos a sacar el partido; es mi obligación, tanto por mi forma de ser como por convencimiento. No sé si es una suerte o todo lo contrario, pero sé que haciendo las cosas bien podemos ganar todos los partidos. Ahora hace falta una machada y vamos a ir a por ello». Con esa filosofía lanza un mensaje, entre la supervivencia y el orgullo: «Estamos vivos».

Noticia relacionada Una temporada a contracorriente El técnico fue crítico con el empate ante el Barakaldo. «El partido en ataque fue regular, malo, porque no tenemos la fluidez con balón que hemos tenido durante tramos del campeonato y que, por las circunstancias en las que estamos, nos está faltado. En defensa organizada el equipo está trabajando muy bien. No nos dio para ganar, pero sabemos que las opciones aún están abiertas». El técnico admite el pesimismo tras el pitido final, pero los rivales fallaron por la tarde y la salvación siguió en 41. Así que el vestuario se conjuró en la machada. El problema es que cuatro de los seis equipos que tiene por delante se miden entre sí esta jornada, los duelos entre Lugo y Barça Atlètic y entre Unionistas y Sestao, así que sumarán. «Tenemos que ser valientes. Por ahí pasan nuestras opciones de seguir en la pelea hasta el último día». Aunque sea por la afición. «Al final, nos están subiendo ellos la moral. Salir a la calle es una gozada, todo los palabras de ánimo pese a no estar dándoles lo que nos gustaría». Es el tercer y último partido de los azulgranas en viernes: los dos anteriores, ante el Tarazona, fueron una derrota y un empate. «El año en casa se nos está haciendo muy duro. Lo que antes era blanco ahora nos está saliendo gris o negro, tenemos que dar la vuelta en estos dos últimos partidos». Son ocho partidos seguidos sin ganar ante su público, la peor racha de su historia. Tras la Real, cierra el calendario ante el Nástic, el sábado 17, está por ver si con opciones de salvación. Tiene 36 puntos en 34 jornadas, solo 11 en las 16 disputadas en 2025. Si extrapolamos los 41 puntos del corte a 38 partidos, harían falta 46. Y los de Ramsés tienen el peor average general de la liga. Su asidero es que ya sumaron 10 puntos de los últimos 12 en juego en 2024: quizás baste con eso, quizás sean necesarios los 12. El ascenso de Sergio Francisco, el primer entrenador de la Real B, como sustituto de Imanol Alguacil, ha dejado a su segundo, Iosu Rivas, al frente, en un equipo que tiene a tiro el 'play-off' de ascenso. «Juegan muy bien al fútbol, lo están demostrando. Aquí, en nuestra casa, tenemos que ponérselo difícil; mantenerles alejados en la medida de lo posible de nuestra portería y, luego, mejorar con balón», apunta Ramsés, que esgrime el arma del banquillo. «Cuando yo jugaba, sabías que si un domingo hacías un mal partido difícilmente ibas a jugar el siguiente, dependía más de tu actuación que de tu evolución en los entrenamientos. Aquí no funcionamos así, buscamos un plan de partido. Como entrenador, jugar de inicio o no me trae sin cuidado, lo que hace falta es mantener un mismo nivel durante 90 minutos. Y los más importantes son los últimos 30». Multas de 400 euros por lanzar objetos y escupir al asistente en los dos últimos partidos en La Albuera La Gimnástica Segoviana ha recibido dos multas de 400 euros tras los dos últimos partidos en La Albuera ante el Celta y el Barakaldo por el lanzamiento de objetos al terreno de juego y escupir en el transcurso de ambos encuentros por parte de algunos aficionados. El Juez Disciplinario Único de la Real Federación Española de Fútbol lo ha castigado como 'Multa por alteración del orden del encuentro'. La entidad azulgrana «condena de manera enérgica los actos incívicos» y espera que no se repitan en la visita esta noche de la Real B. El árbitro del encuentro del pasado domingo ante el Barakaldo, Pablo Morales Moreno, recoge en su acta lo ocurrido en el minuto 40. «Desde una zona de la grada donde se encontraban aficionados del club local, identificados por sus cánticos y vestimenta, escupieron a mi árbitro asistente número 2 llegando a impactarle en el pantalón». Aplicó la fase 1 del protocolo de incidentes de público, comunicando el hecho al delegado de campo para que el club avisase por megafonía. El acta de Aimar Velasco Arbaiza, que dirigió la victoria del Celta B el 13 de abril, explica por qué detuvo el partido en el minuto 29:54. «El asistente nº2 recibe el impacto de un plástico vacío en el pie, seguido de un escupitajo que no llega a alcanzarlo, ambos procedentes de la grada donde se encuentran aficionados del equipo local, identificados por portar banderas del club». El club considera «intolerable» este comportamiento, que «conlleva una multa dineraria, pero sobre todo por manchar y ensuciar el buen nombre del club y poner en entredicho el comportamiento siempre deportivo y cívico de sus socios y aficionados». Se compromete a «incrementar las actuales medidas de seguridad» para que «en lo sucesivo se intente identificar a quienes no respetan las elementales normas de comportamiento» y «que los autores sean sancionados de manera personal».

