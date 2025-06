La Justicia da la razón a un policía local que pidió cambiar el turno por conciliación

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Segovia ha estimado la solicitud de cambio de turno de un policía local por necesidad de ... conciliación con la vida familiar. El agente había pedido la adaptación de jornada para no trabajar cuatro tardes al mes porque tenía que cuidar de sus hijos, un cambio que el Ayuntamiento de la ciudad le había denegado. El jefe del cuerpo de seguridad municipal alegó en un principio que esta modificación producía una «disfunción del servicio» por la necesidad de organizarse en binomio, es decir, contando con dos efectivos de manera simultánea.

La sentencia, que fue dictada el pasado mes de mayo, ya es firme. El Consistorio ha decidido no recurrir el fallo, que da la razón al agente de la Policía Local en su petición de cambiar su turno cuatro días al mes para no trabajar por las tardes y así poder cuidar de sus hijos de corta edad, en todo caso menores de doce años, que requieren la atención del progenitor.

La dificultad tenía su origen en que el cuadrante contemplaba un horario de lunes a domingo, donde los efectivos tenían que alternar mañanas y tardes. Esta organización impedía al demandante compaginar su labor con la vida familiar varios días al mes, lo que era un hecho indispensable al tener su pareja horario de tarde y no poder efectuar ningún ajuste para resolver la coincidencia de turnos. El policía pidió formalmente librar las tardes que le correspondían, pero «el informe desfavorable del jefe no lo contemplaba», remarca el Sindicato Profesional de Policías Municipales Castilla y León de Segovia, que junto a su asesoría jurídica han prestado apoyo y respaldo al reclamante.

El Ayuntamiento planteó al demandante librar todas las tardes y sustituirlas por fines de semana

«Lo ha pasado mal, pero afortunadamente todo se ha resuelto de forma favorable», valora el secretario general de la formación sindical en la provincia, Salvador Berbel. El Ayuntamiento no negó la existencia de este derecho a la adaptación de jornada, pero se mostró partidario de otra alternativa para lograr la conciliación. Así, planteó al demandante librar todas las tardes que debía trabajar y sustituirlas por fines de semana. Esto debe a que, como defendió el jefe de la Policía Local de Segovia, «es necesario que los cuadrantes sean homogéneos para procurar que los servicios sean equitativos».

La sección a la que pertenece el agente que ha pedido un cambio de turno es la de Atención Ciudadana, que está conformada por ocho funcionarios. La función administrativa desarrollada en esta área obliga a la dotación de un mayor número de agentes por la mañana, pero prevé la falta de un efectivo en ciertas circunstancias -enfemerdad, convenio u otras-. Cuando se queda un solo policía, sin su compañero, consideran la «merma de los principios de eficacia y eficiencia».

Sin alternativas

Según especifica el sindicato, la alternativa defendida por la Administración, de trabajar los fines de semana, no garantiza que se mantenga el binomio. «No resuelve el problema del interesado y encima casi agrava o deja en las mismas circunstancias el servicio», sostienen. Es por ello que el juzgado ha estimado la pretensión del reclamante para adaptar su jornada. Todo ello siempre que «subsistan las condiciones de ser sus hijos de menores de edad y con las necesidades de servicio actuales, de tal manera que si existieran otros agentes que pudieran solicitar este u otro permiso, se evalúe la compatibilidad», detalla el auto judicial.

El portavoz sindical celebra el fallo favorable a sus intereses y confía en que esta situación no se vuelva a repetir. También lamenta que no haya sido posible encontrar una solución por medio de la negociación con los representantes municipales, lo que ha obligado a judicializar el caso. «El Ayuntamiento no está por la labor, no se mueven de su rigidez; no son partidarios de atender las demandas de empleados relativas a la conciliación«, subraya. »Es un asunto que planteamos en una mesa de negociación y se han desentendido», lamenta.

A juicio de Salvador Berbel, «si es posible y viable llegar a un acuerdo para estar todos más satisfechos, ¿por qué no se va a atender su solicitud?». En cualquier caso, agradece que los tribunales «sean sensibles» ante estas circunstancias y, en consecuencia, se pronuncien a favor de la conciliación.