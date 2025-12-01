IU critica que hay alumnos de El Espinar sin plaza en autobús para ir a estudiar Los estudiantes afectados son los que cursan Bachillerato o Formación Profesional en institutos de la ciudad de Segovai

El Norte Segovia Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:42 Comenta Compartir

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El Espinar ha criticado el problema existente relacionado con el servicio de autobuses que están sufriendo en los últimos días los alumnos de Bachillerato y diferentes grados de Formación Profesional que se tienen que desplazar cada día a Segovia capital para estudiar. Según explica la formación, algunos de ellos se han quedado sin plaza debido a la «saturación».

«Es indignante», señala Jacobo Peña, concejal de IU El Espinar. «Hace tiempo que se venía viendo la saturación del servicio por el aumento de estudiantes de ciclos formativos y Bachillerato que tienen que desplazarse a al ciudad. Pero desde que comenzó este curso escolar, el problema se ha agravado, con jóvenes sin plaza y quedándose sin transporte para ir a estudiar».

IU considera que este obstáculo radica en que, según la normativa de la Junta de Castilla y León, solo los alumnos de FP básica tienen derecho al transporte gratuito hacia Segovia. Para ello, se les otorga una tarjeta que les asigna directamente una plaza en el autobús, mientras que los que estudian grados medios y superiores no tienen derecho a ello. Sin embargo, «gracias a la buena voluntad de algunos conductores, podían subir a los autobuses si se quedaban plazas libres», explica la formación espinariega. «Aunque esto no siempre es así, lo que les deja tanto a ellos como a sus familias en un estado de incertidumbre constante», subraya.

A ello se suma que estos alumnos tampoco pueden beneficiarse del programa Buscyl aprobado este año. El proyecto autonómico permite viajar gratis en autobuses metropolitanos e interurbanos por toda la comunidad, pero el de El Espinar —línea de Avanza—, al venir de Madrid, es intercomunitario, por lo que no entra en la línea de subvenciones.

«Casi ha finalizado el primer trimestre y la Junta aún no ha puesto una solución. Solo hay parches», reprocha Peña. Según relata, los directores de algunos institutos han hecho un sorteo entre los afectados con las plazas que quedaban libres. Así, a los beneficiados se les ha dado un carnet con un asiento asignado durante el curso.

Temas

El Espinar