El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnado del instituto María Moliner, en la capital segoviana, se encamina a montarse en el autobús. Marcos Gómez

Unos 1.500 alumnos de Segovia compartirán bus escolar con otros viajeros

La Fedampa Antonio Machado de Segovia pide vigilancia en estas ruta s combinadas, ya que chicos de Secundaria y Bachillerato van sin monitor

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:48

Colegios e institutos ya están preparados para el nuevo curso académico 2025-2026, que ha comenzado este lunes en Infantil y Primaria y que hará ... lo propio la próxima semana en Secundaria y Bachillerato. Mientras tanto, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fedampa) Antonio Machado de Segovia repasa cómo fue el ejercicio anterior, qué ha fallado, en qué se ha acertado, qué carencias ha habido y qué problemas toca solucionar para el curso que ahora comienza. El balance es reivindicativo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  2. 2

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  3. 3

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  4. 4

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  5. 5

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  6. 6

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  7. 7 ¿Tengo que llevar efectivo a las casetas regionales? Si quieres butifarra, sí
  8. 8 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  9. 9

    El récord más dulce del mundo se queda en Valladolid
  10. 10 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Unos 1.500 alumnos de Segovia compartirán bus escolar con otros viajeros

Unos 1.500 alumnos de Segovia compartirán bus escolar con otros viajeros