Unos 1.500 alumnos de Segovia compartirán bus escolar con otros viajeros

Colegios e institutos ya están preparados para el nuevo curso académico 2025-2026, que ha comenzado este lunes en Infantil y Primaria y que hará ... lo propio la próxima semana en Secundaria y Bachillerato. Mientras tanto, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fedampa) Antonio Machado de Segovia repasa cómo fue el ejercicio anterior, qué ha fallado, en qué se ha acertado, qué carencias ha habido y qué problemas toca solucionar para el curso que ahora comienza. El balance es reivindicativo.

Entre las reclamaciones, la presidenta de las familias, Noelia del Barrio, llama la atención sobre varias quejas vinculadas al transporte escolar. Por una parte, demanda más seguridad para los niños que se desplazan en autocar hasta sus centros docentes. La federación reclama que todos los vehículos dispongan de los sistemas de sujección adecuados para los más pequeños, ya que normalmente viajan en los mismos asientos que utilizan jóvenes de más edad y, por tanto, de mayor envergadura.

En este mismo capítulo de las rutas establecidas para cubrir los trayectos desde diferentes pueblos de la provincia hasta los colegios e institutos donde cursan sus estudios los usuarios del servicio que gestiona la Junta de Castilla y León, la portavoz de la Fedampa Antonio Machado se hace eco del descontento que le han hecho llegar familias de estudiantes de Abades que cada día se desplazan a la capital para acudir a clase. Esta línea forma parte de las denominadas rutas combinadas, en funcionamiento desde hace trece años.

De hecho, Segovia fue pionera en la puesta en marcha de este sistema que fusiona en un mismo servicio y monta en los mismos autocares a alumnos que van y vienen de sus institutos y a viajeros convencionales de recorridos regulares que se desplazan a la capital por motivos como una consulta con el médico, realizar gestiones en organismos oficiales o hacer ciertas compras que en las zonas donde viven, fundamentalmente castigadas por la despoblación, no pueden llevar a cabo.

Esta iniciativa, ideada y diseñada en sus orígenes a dos bandas por la Consejería de Fomento y la de Educación, nació con la voluntad de ganar en eficacia, evitar que se duplicasen servicios de transporte y aprovechar los recursos disponibles. Cada año se revisan y se evalúa la utilización de cara a ajustarse lo máximo posible a la demanda previsible en el curso siguiente. Es el departamento de Movilidad y Transformación Digital, que dirige el consejero segoviano José Luis Sanz Merino, del que dependen en la actualidad estos recorridos.

Quejas de Abades

Aunque son datos provisionales, las previsiones que maneja la Junta de Castilla y León para el ejercicio académico que ahora comienza anticipan que habrá en funcionamiento 58 rutas combinadas para alumnos y viajeros del transporte regular. Entre la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y la Dirección Provincial de Educación se encargan de hacer los cálculos para ajustar lo máximo posible la reserva de plazas en los distintos recorridos y de planificar cuáles son los itinerarios para salvar los inconvenientes de la despoblación y las comunicaciones. Fuentes autonómicas cifran en unos 1.500 los estudiantes que emplearán las cerca de sesenta rutas combinadas que cubrirán la provincia en el ejercicio académico 2025-2026.

Noelia de Barrio transmite la petición de varias familias de que haya «monitores y acompañantes en todas rutas combinadas en la provincia». La responsable de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos ejerce de altavoz de «la preocupación» que le han trasladado en concreto en la línea de Abades. Según ha recabado, «reclaman vigilancia a lo largo del trayecto». Si no fuera posible un mayor control, consideran que la ocupación que hacen los estudiantes que a diario se trasladan a sus centros docentes en esta línea es lo suficientemente importante como para poder disponer de un autocar para ellos solos, «sin que se mezclen con adultos desconocidos de la ruta regular». De Barrio apunta que son «más de treinta» los jóvenes que usan este autobús.

Por su parte, la Dirección Provincial de Educación de Segovia asevera que no le constan esas reclamaciones de padres de alumnos de Abades a las que se refiere la cabeza visible de la Fedampa Antonio Machado. «No hay quejas sobre este transporte», afirma tajante.

Asimismo, la Administración regional precisa que los niños que cursan en las etapas formativas de Infantil y Primaria, es decir, los que tienen hasta doce años de edad, «van siempre acompañados en todas las rutas, tanto en las que son exclusivamente escolares como en las combinadas». La información de los responsables de la política educativa en la provincia segoviana añaden que la situación es diferente en los autocares en los que viajan estudiantes de Secundaria y Bachillerato. Estos jóvenes, con edades comprendidas entre los doce y dieciocho años, «en ningún caso» van con monitores que velen por la seguridad en el itinerario, matizan fuentes de la Dirección Provincial de Educación.