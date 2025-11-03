El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un grupo de personas accede a la Delegación Territorial de la Junta en Segovia. Antonio de Torre
Segovia

La inseguridad vial y los trámites demorados, principales quejas dirigidas a la Junta

La disconformidad en la prestación de los servicios ha llevado a los segovianos a elevar casi un centenar de reclamaciones

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:47

Comenta

Hay decenas de asuntos que han desencadenado el malestar entre los segovianos. Es por ello que el buzón de la Junta de Castilla y León ... se ha llenado de numerosas quejas y sugerencias a lo largo de 2024, las cuales tienen como destino principal la Consejería de Educación, la de Medio Ambiente y la Gerencia de Servicios Sociales. Es uno de los periodos en los que los canales de atención han experimentado más actividad, ya que los ciudadanos han solicitado la apertura de cerca de un centenar de expedientes, casi el doble respecto al mismo periodo de 2021 y 2022.

