La inseguridad vial y los trámites demorados, principales quejas dirigidas a la Junta

Hay decenas de asuntos que han desencadenado el malestar entre los segovianos. Es por ello que el buzón de la Junta de Castilla y León ... se ha llenado de numerosas quejas y sugerencias a lo largo de 2024, las cuales tienen como destino principal la Consejería de Educación, la de Medio Ambiente y la Gerencia de Servicios Sociales. Es uno de los periodos en los que los canales de atención han experimentado más actividad, ya que los ciudadanos han solicitado la apertura de cerca de un centenar de expedientes, casi el doble respecto al mismo periodo de 2021 y 2022.

El descontento o el desacuerdo de la población de la provincia responde a diversas actuaciones y materias. La Junta ha sido testigo de 91 propuestas o manifestaciones formuladas por la ciudadanía sobre las mejoras o las disconformidades que observan en el funcionamiento de los órganos administrativos, así como en los servicios públicos. La mayoría de ellas se dirigen a «fomentar la implicación de la ciudadanía en la mejora e innovación en los mismos», especifica el gobierno regional. Por tanto, gran parte de las solicitudes que se han realizado eran quejas que advertían sobre la necesidad de dar solución a un amplio abanico de problemas detectados.

Los expedientes recopilados permiten conocer de primera mano lo que preocupa a los segovianos y, a su vez, las deficiencias que observan en la labor que presta la Administración autonómica. Sobresalen los ruegos por la demora que sufren los habitantes de la provincia a la hora de efectuar distintos trámites, una temática que se repite con cierta frecuencia. Por ejemplo, hay media docena de críticas que se relacionan con los retrasos experimentados a la hora de dar por concluidos algunos procesos burocráticos de diversa índole, como es la legalización de una instalación fotovoltaica o la falta de respuesta a las reclamaciones presentadas pese al avance de los meses.

25% reclamaciones efectuadas por los segovianos se han dirigido a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio acapara el 25% de las protestas que han sido elevadas a la Junta por los residentes en la provincia. La falta de seguridad vial es una de las principales inquietudes, por lo que se constituye como una de las materias que han requerido un mayor análisis en profundidad por parte del gobierno regional. Algunas de las sugerencia que han sido contestadas hacen referencia a la necesidad de reparar una zanja existente en el carril bici que une Segovia y el Real Sitio de San Ildefonso y, en este mismo entorno, exigen implementar medidas para garantizar la seguridad de los peatones que pasean por la senda que discurre paralela a la carretera CL-601. A ello se suma la petición de arreglar un semáforo en Cantalejo, así como señalizar un camino en mal estado.

El temor a los incendios ha llevado a solicitar una revisión del catálogo de infracciones, ya que un interesado advirtió a la Junta de que la celebración de una macrofiesta «podía contravenir» la normativa frente a los fuegos en el entorno forestal. La protección del medioambiente ha llevado a una persona a denunciar un vertido peligroso, mientras que una ciudadana alertó sobre los perjuicios que pueden ocasionar las piaras de jabalíes que escapan de los cotos de caza.

Diferentes ámbitos

El área de Educación no ha sido ajena al malestar por parte de la población, que ha protagonizado hasta 14 quejas en 2024. El descontento por el mal funcionamiento del transporte escolar se han sucedido a lo largo de todo el curso, lo que se une a la falta de servicios en ciertos municipios, donde los alumnos tienen que desplazarse a otras localidades para acudir al comedor o a un centro bilingüe. Un expediente incidió a su vez en la falta de un ayudante técnico educativo el primer día de curso, mientras que también se conocen varias dificultades en los procesos de matriculación.

La Gerencia de Servicios Sociales no esquiva las valoraciones que muestran la disconformidad de los usuarios, ya que ha sido la diana de 13 quejas o sugerencias. Una de las solicitudes más habituales -ha sido remitida en hasta tres ocasiones- se relaciona con la reapertura del centro de día de personas mayores conocido como 'Hogar Centro', situado en el recinto amurallado, mientras que la queja más frecuente alude a la discrepancia con el trato a los internos de residencias. Precisamente, un hombre aseguró que a una residente le desaparecían prendas de ropa y otros objetos, mientras que otro lamentó «la temperatura y los olores» que desprende el hall de entrada de la Residencia Asistida.

Por debajo de la decena de expedientes remitidos por parte de segovianos molestos -aunque con varias quejas recibidas- se encuentran el Servicio Público de Empleo (SEPE), la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; la Consejería de Industria, Comercio y Empleo; la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y la Consejería de Movilidad y Transformación Digital.

Las gestiones laborales han desencadenado en nueve reclamaciones, como es la de una interesada que critica no haber sido avisada «con tiempo» para una oferta. Asimismo, hay quejas que se relacionan con asuntos puntuales o personales, como es la suscrita por una mujer que lamentó molestias en la Biblioteca Pública debido a una actuación de flamenco, así como una persona que mostró su enfado cuando «le llamaron al orden» en este mismo establecimiento cultural o un afectado por los ruidos que cursan unos estudiantes, ante lo que solicitó su expulsión. También se dio contestación a una afectada por no poder asistir a talleres con su nieto de 37 meses.

19 quejas o sugerencias han sido inadmitidas al tratarse de cuestiones que excedían las competencias de la Administración regional.

Cabe destacar que se han contabilizado al menos 19 asuntos que han sido inadmitidos y derivados a otras entidades al exceder las competencias de la Junta. Los funcionarios han dado traslado de las materias a instituciones como la Diputación Provincial, el Catastro, el Servicio Territorial de Hacienda, el Ayuntamiento de Segovia y otros consistorios de Marugán, Fuentepelayo, Samboal, Torrecaballeros e, incluso, Valladolid.

El grueso de las quejas y sugerencias recopiladas por la Junta -cerca de un 40%- fueron presentadas en el último trimestre de 2024, sobre todo a través de la página web, aunque también se pueden comunicar mediante escrito o en la línea telefónica del 012. Casi siete de cada diez ya han sido contestadas, si bien se han producido cinco anulaciones por tratarse de reclamaciones duplicadas.