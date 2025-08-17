Un incendio en la hoya del Velódromo desata la alarma Los bomberos y una cuadrilla terrestre de la Junta logran controlar el foco en apenas unos minutos

Bomberos y Policía Local intervienen desde la cuesta de los Maristas.

Las alarmas saltaban minutos antes de las ocho de la tarde. Una gran columna de humo salía de la llamada hoya de Velódromo, junto al ... Camino de la Piedad (cuesta de los Maristas). Una dotación de los bomberos de Segovia partió rápidamente hacia el foco del siniestro y los efectivos actuaron con rapidez perimetrando el incendio y sofocando las llamas. Para ello contaron con el apoyo de los servicios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, que han desplazado una cuadrilla terrestre compuesta por cinco peones, un peón especialista, un capataz, un agente medioambiental y dos vehículos: un todoterreno y un pick-up con un depósito de agua de entre 300 y 500 litros. Actualmente, los equipos están perimetrando la zona afectada y procediendo a refrescar el terreno para evitar posibles reigniciones.

Las causas del incendio se desconocen, pero los bomberos han encontrado en el lugar varios enseres ocultos que apuntan a la presencia de personas sin hogar entre la abundante vegetación que cubre la zona. Bomberos y Policía Local investigan lo ocurrido.

