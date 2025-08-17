El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bomberos y Policía Local intervienen desde la cuesta de los Maristas. Óscar Costa

Un incendio en la hoya del Velódromo desata la alarma

Los bomberos y una cuadrilla terrestre de la Junta logran controlar el foco en apenas unos minutos

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:46

Las alarmas saltaban minutos antes de las ocho de la tarde. Una gran columna de humo salía de la llamada hoya de Velódromo, junto al ... Camino de la Piedad (cuesta de los Maristas). Una dotación de los bomberos de Segovia partió rápidamente hacia el foco del siniestro y los efectivos actuaron con rapidez perimetrando el incendio y sofocando las llamas. Para ello contaron con el apoyo de los servicios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, que han desplazado una cuadrilla terrestre compuesta por cinco peones, un peón especialista, un capataz, un agente medioambiental y dos vehículos: un todoterreno y un pick-up con un depósito de agua de entre 300 y 500 litros. Actualmente, los equipos están perimetrando la zona afectada y procediendo a refrescar el terreno para evitar posibles reigniciones.

