Profesionales de extinción trabajan para apagar el fuego en Fuentidueña. El Norte

Un incendio forestal próximo al río Duratón pone en alerta Fuentidueña

El fuego declarado durante la madrugada obliga a movilizar una veintena de medios tras arrasar más de quince hectáreas

Ana María Criado

Segovia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:46

Un amplio dispositivo trabaja en la extinción de un fuego declarado durante la madrugada de este domingo en el término municipal de Fuentidueña, en un ... paraje muy próximo al río Duratón. Una veintena de medios se ha desplazado hasta la localidad segoviana para atajar las llamas, que se propagan por una zona de matorral. Las causas del incendio forestal son accidentales y la superficie afectada supera ya las quince hectáreas.

