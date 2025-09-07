Un incendio forestal próximo al río Duratón pone en alerta Fuentidueña

Un amplio dispositivo trabaja en la extinción de un fuego declarado durante la madrugada de este domingo en el término municipal de Fuentidueña, en un ... paraje muy próximo al río Duratón. Una veintena de medios se ha desplazado hasta la localidad segoviana para atajar las llamas, que se propagan por una zona de matorral. Las causas del incendio forestal son accidentales y la superficie afectada supera ya las quince hectáreas.

El inicio del fuego tuvo lugar pasadas las 5:30 horas, en plena madrugada. Al mediodía de este este sábado el principal foco del incendio permanecía activo, aunque multitud de medios de extinción se afanaban en sofocar las llamas que han devorado principalmente pequeños árboles y arbustos en una área de pasto lejana al casco urbano de Fuentidueña, aunque se encuentra muy cerca de un pinar que bordea el cauce del río Duratón, de acuerdo con la información facilitada por la Junta de Castilla y León. Precisamente, el entorno en el que se ha originado el fuego se corresponde con las márgenes del embalse de Las Vencías.

El operativo que actualmente desarrolla su labor en el municipio de la provincia de Segovia está compuesto por cuatro agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, cinco autobombas, un bulldozer y tres cuadrillas helitransportadas. También han coincidido tres helicópteros que continuamente han descargado agua, aunque pasadas las 11:00 horas tan solo quedaba uno de ellos en activo, lo que indica la mejora de la situación del incendio, pues cada vez está más cerca de ser controlado. Las causa del fuego es accidental y la superficie afectada asciende por el momento a quince hectáreas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa todo el territorio provincial -con excepción de la sierra- en riesgo muy alto por incendios, elevándose este nivel a extremo en la comarca de la campiña. Con el descenso de temperaturas que anuncia el pronóstico a partir de este domingo por la noche, está previsto que la alerta por fuegos descienda en gran medida según avanza la semana.