La consejera Isabel Blanco y el presidente de la Diputación. El Norte
25N en Segovia

«La igualdad es el único trato. Ni violencias ni trata»

25N ·

La Diputación reafirma su compromiso con la coeducación y el apoyo a los ayuntamientos

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:15

Comenta

El acto central de la campaña de la Diputación de Segovia, que ha girado en torno al lema «La igualdad es el único trato. ... Ni violencias ni trata», contó con la presencia de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, abrió la ceremonia con el poema 'Hagamos un trato', de Mario Benedetti, y alertó del «otoño salvaje»: diez mujeres asesinadas en España solo en octubre y noviembre.

