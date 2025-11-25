La Diputación reafirma su compromiso con la coeducación y el apoyo a los ayuntamientos

Carlos Álvaro Segovia Martes, 25 de noviembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

El acto central de la campaña de la Diputación de Segovia, que ha girado en torno al lema «La igualdad es el único trato. ... Ni violencias ni trata», contó con la presencia de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, abrió la ceremonia con el poema 'Hagamos un trato', de Mario Benedetti, y alertó del «otoño salvaje»: diez mujeres asesinadas en España solo en octubre y noviembre.

Noticias relacionadas Clamor contra la «pandemia» de violencia machista «Para ser hombre no hace falta ser más que nadie» La campaña, diseñada por la Unidad de Igualdad, pone el foco en la trata con fines de explotación sexual y en cómo la violencia se disfraza de «éxito, belleza o libertad». Para visibilizarlo, la artista Mentiradeloro ha creado cuatro carteles lenticulares en 3D que, según el ángulo, muestran «lo que ves» y «lo que es». El manifiesto institucional reafirma el compromiso con la coeducación y el apoyo a los ayuntamientos. Isabel Blanco destacó la coordinación con los CEAS y el centro virtual Atiendo, mientras la diputada Pilar Martín reveló que en 2025 ya se han atendido 244 mujeres en la provincia (aumento respecto a 2024), 93 usan Atenpro y la casa de acogida La Alborada alberga a 7 mujeres y 12 menores.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión