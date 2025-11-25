El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento de la interpretación de Silvia Sanjuán. El Norte
25N en Segovia

«Para ser hombre no hace falta ser más que nadie»

La campaña municipal promueve las «masculinidades igualitarias» frente a los modelos tradicionales de dominio, control y silencio

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:13

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia llenó la sala Julio Michel en el acto institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las ... Mujeres. Bajo el lema «Cada gesto importa. Cada hombre suma», la campaña municipal centró su mensaje en implicar a los hombres como «aliados imprescindibles» para acabar con la violencia machista, promoviendo «masculinidades igualitarias» frente a los modelos tradicionales de dominio, control y silencio.

