«Para ser hombre no hace falta ser más que nadie»

El Ayuntamiento de Segovia llenó la sala Julio Michel en el acto institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las ... Mujeres. Bajo el lema «Cada gesto importa. Cada hombre suma», la campaña municipal centró su mensaje en implicar a los hombres como «aliados imprescindibles» para acabar con la violencia machista, promoviendo «masculinidades igualitarias» frente a los modelos tradicionales de dominio, control y silencio.

El acto comenzó con la lectura de los nombres de las 39 mujeres asesinadas en España en 2025 por sus parejas o exparejas y el recuerdo de las 1.334 víctimas mortales desde 2003. La periodista Rebeca Marín, encargada de conducir el guion, interpeló directamente a los hombres: «Os necesitamos de nuestro lado. Cada vez sois más los que rompéis el silencio, dejáis de ser cómplices y cuestionáis comportamientos machistas». Por su parte, el alcalde, José Mazarías (PP), rechazó que los hombres tengan que demostrar su valía «desde el dominio o el silencio». Cuatro segovianos ofrecieron testimonios igualitarios: el ginecólogo Ignacio Bermejo, el policía local Ismael Concepción, el joven con síndrome de Down Julio César López Vila y el influencer Juan Muñoz. Además, la presidenta de la Plataforma del Voluntariado, Nélida Cano, y el matrón Nico de Santos leyeron el manifiesto de la campaña. La cantante Silvia Sanjuán interpretó 'No dudaría' y 'Ay, Guerrera'.

La concejala de Igualdad, Azucena Suárez, dejó para el final el mensaje enviado por el médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, «una de las voces más valientes contra esta lacra». Lorente cuestionó la masculinidad androcéntrica que obliga a demostrar la hombría con calificativos («hombre de verdad, con un par de cojones») y lanzó su mensaje central: «Ser hombre no es contra nadie, ni para ser hombre hace falta ser más que alguien».

Ningún representante de los grupos de la oposición (PSOE, IU, Segovia en Marcha, Cs y Vox) acudió al acto. El portavoz de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, acusó al equipo de gobierno de desvirtuar el 25N al «desplazar el foco» de las víctimas hacia los hombres. «El 25N es para visibilizar y denunciar las violencias que sufren las mujeres y el resto del año para trabajar las masculinidades», dijo.